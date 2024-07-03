مدينة الكويت: برعاية شركة مشاريع الكويت (القابضة) بدأت 11 فتاة تتراوح أعمارهن بين الـ12 والـ18 سنة برنامج القيادة الشابة في نوتنغهامشاير، المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الرعاية في إطار الشراكة بين شركة المشاريع ولوياك، المنظمة الكويتية غير الربحية التي تعمل على تمكين الشباب ووضعهم على المسار الصحيح ليكونوا قادة مؤثرين في المجتمع. يتضمن البرنامج ورشة عمل لوياك الرائدة تحت عنوان العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية لصاحبه فرانكلين كوفي، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي تعزز العمل الجماعي والقيادة، وتزيد من الاستقلالية وبناء العلاقات مع الأقران.

ستعيش الفتيات معاً في أكواخ خشبية في أحضان الطبيعة مع المشرفين، حيث سيقومون بالعديد من الأنشطة، مثل الطبخ والأعمال المنزلية، إلى جانب المشاركة في أنشطة بدنية مثل المشي وركوب الدراجات وكذلك أنشطة ترفيهية مثل المسابقات الجماعية.

وقالت مساعد مدير في إدارة الاتصال وعلاقات المستثمرين في شركة المشاريع الآنسة سمية الملا، التي تشارك في هذه الرحلة باعتبارها أحد المرافقين "شكلت قضية دعم الشباب على الدوام ركيزة مهمة في البرامج الاجتماعية لشركة مشاريع الكويت، ويعتبر برنامج القيادة الشابة استثماراً آخر نساهم من خلاله في إعداد قادة المستقبل في الكويت. نحن فخورون بشكل خاص بالشراكة مع لوياك في هذه المبادرة لتقديم برنامج مخصص لتمكين الفتيات المراهقات".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تعمل على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحققت استراتيجية الشركة القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها نجاحات كبيرة على مدار أكثر من 30 عاماً.

أما قطاعات شركة المشاريع الرئيسية فهي الخدمات المالية، القطاع الغذائي، المنتجات البتروكيماوية والخدمات النفطية، الإعلام، العقارات والتربية والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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