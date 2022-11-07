العوضي "نسعى إلى تطوير وتعزيز التزامنا بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية"

مدينة الكويت: أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن نشر تقريرها الأول في مجال الاستدامة والذي حمل عنوان "المضي قدماً: الانطلاق في رحلة مُستدامة". يعمل التقرير على قياس وتقييم والإفصاح عن أداء الشركة في المجالات غير المالية والتي تتعلق بالاستدامة والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، وذلك بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

يشكل التقرير أساساً للمقارنات الحالية والأداء المستقبلي، وتعتبر قضية الحوكمة من الموضوعات المشتركة سواء داخل شركة المشاريع باعتبارها الشركة القابضة أو فيما يتعلق بشركات محفظتها. وهذا يشمل الحوكمة والرقابة على بعض مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي "نحن سعداء بنشر تقريرنا الأول في مجال الاستدامة والذي يوضح كافة إنجازاتنا في عام 2021 في المسائل غير المالية والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. في الوقت الذي نواصل فيه السعي من أجل التميّز في مجال الأعمال والشفافية، فإننا نتطلع أيضاً إلى تعزيز أداء الشركة في هذه المجالات وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي نحرزه".

وأضافت "نسعى إلى تطوير وتعزيز مستوى التزامنا بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال الاسترشاد بالتقييمات والقيمة المضافة المحددة في هذا التقرير. إن هذا التقرير يشكل فرصة لتمكين وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى الشركة الأم، على أن يكون له تأثير إضافي على شركات المجموعة".

وقد اتبعت شركة المشاريع خلال تطوير هذا التقرير نهجاً يركز على أصحاب المصالح وبما يتوافق مع معايير تحقيق الاستدامة. وبناء على ذلك فإن التقرير يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الرؤى والمعايير والأطر الدولية والوطنية الرئيسية بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.

كما يتناول التقرير هيكل الحوكمة في شركة المشاريع، ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وكذلك عمليات الإفصاح عن الحوكمة وإجراءات الالتزام الرقابي. ويصف التقرير ممارسات الشركة التجارية والشفافية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى إبراز قواعد السلوك في الشركة، والالتزام بحقوق الإنسان إلى جانب مجالات العمل الأخلاقية التي تشمل مكافحة الفساد والاحتيال وعمليات غسل الأموال.

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات والصناعة. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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- إيمان العوضي

نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة

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