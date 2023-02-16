مدينة الكويت - قامت شركة مشاريع الكويت (القابضة) بتكريم الجيلين الثاني والثالث من المشاركين في برنامجها جينيريشن ألفا الرائد في دعم الرياضيين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 عاماً. يسلّط البرنامج الضوء على مجموعة من الرياضيين بهدف تطويرهم ودعمهم في تحقيق أحلامهم ورفع علم الكويت في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

جرى خلال الحفل الذي حضره أولياء أمور الرياضيين المشاركين في البرنامج، تكريم الشركاء في البرنامج مؤسسة إيتي برسنت المجتمعية الرياضية، شركة OSN ومؤسسة الراي الإعلامية.

جاء تنظيم برنامج جينيريشن ألفا في إطار حرص شركة مشاريع الكويت على دعم الشباب والمساهمة في تطويرهم على مختلف الصعد العلمية والمهنية والرياضية.

وكان البرنامج قد تضمن على مدى ثلاثة مواسم عرض حلقات تلفزيونية على تطبيق OSN+ وتلفزيون الراي. تحدث خلال هذه الحلقات المشاركون في البرنامج عن طبيعة الرياضات التي يمارسونها والانجازات التي حققوها والصعوبات التي واجهوها إلى جانب مداخلات من عدد من

أولياء الأمور والمدربين. وقد تزامن ذلك مع تنظيم شركة المشاريع لسلسلة من ورش العمل والبرامج التطويرية لتأهيل الرياضيين الصغار المشاركين في البرنامج.

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الصناعة، العقارات، التربية والتعليم والإعلام. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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- إيمان العوضي

نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة

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