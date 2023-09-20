العوضي "البرنامج يوفر للشباب فرصة لتطوير الذات والتحول إلى قادة أكثر فعالية"

السقاف "نبني شخصيات واثقة تستند إلى أسس متينة قوامها المبادئ والقيم الإنسانية"

مدينة الكويت، أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن توقيع اتفاقية شراكة مع لوياك، وهي منظمة كويتية غير ربحية تعمل على تمكين الشباب ووضعهم على المسار الصحيح ليكونوا قادة مؤثرين في المجتمع. وستقوم شركة المشاريع من خلال هذه الشراكة برعاية جلسات برنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية والتي سيتم تنظيمها للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة وذلك على مدار العام.

يسعى برنامج العادات السبع التعليمي لصاحبه فرانكلين كوفي إلى تعزيز وزيادة الثقة بالنفس واحترام الذات، وتحمل المسؤولية، وتحديد قيم الفرد، والتعرف على الأهداف وتحديد أولوياتها ومقاومة ضغط الأقران.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي "إن شركة مشاريع الكويت تشارك لوياك رؤيتها وهدفها المتمثلين بالعمل والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر من خلال إتاحة الفرص للشباب للتطور والتحول إلى قادة يتميزون بفعالية عالية. إننا سعداء بالتعاون مع لوياك في هذا البرنامج للتطوير الشخصي الذي يستهدف المراهقين بشكل خاص، كما نتطلع إلى مساعدة الشباب على التفكير في مواقفهم وخياراتهم اليومية وتطوير العادات التي تجعلهم أعضاء أكثر فعالية في المجتمع".

من جهتها قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في لوياك السيدة فارعة السقاف "نفخر بانضمام شركة عريقة مثل شركة المشاريع إلى المؤسسات الشريكة للوياك، ونحن سعداء باهتمام الإدارة التنفيذية في شركة المشاريع وتقديرها لبرنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية الذي يعتبر أحد أهم وأعرق برامج التنمية الذاتية وتطوير الشخصية. نبحث دائماً عن شركاء يلتقون معنا في الرؤية والأهداف وشركة المشاريع هي أحد هؤلاء الشركاء. إننا لا نسعى إلى حلول سريعة وإنما عن حلول مستدامة تبدأ من الجذور لنبني شخصيات واثقة تستند إلى أسس متينة قوامها المبادئ والقيم الانسانية وهذا ما يقوم عليه برنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية".

تجدر الإشارة إلى أن ورش العمل الخاصة ببرنامج العادات السبع تركز على عادات الفعالية لدى الشباب بهدف تحسين أداء الطلاب، والحد من الصراعات، وتعزيز التعاون والعمل الجماعي. كما أنها تساعد المشاركين على تطوير مهارات جديدة من خلال الأدوات التي تساعد كل فرد على التفوق.

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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إيمان العوضي

نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة

eman.alawadhi@kipco.com