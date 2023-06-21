الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المرابحة المرنة ("مرنة" أو "الشركة")، وهي شركة مستقلة رائدة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، بدء تدول أسهمها في السوق الرئيسية بالسوق المالية السعودية ("تداول") بعد انتهاء طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") بنجاح. ويتم تداول أسهم شركة المرابحة المرنة تحت الرمز "4082".

ووصل إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي إلى 312.85 مليون دولار بتغطية 456%، حيث شهد الطرح طلباً قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. و بلغت القيمة السوقية عند الإدراج 1.04 مليار ريال سعودي بناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 14.60 ريال سعودي للسهم.

وقال وليد الغملاس ، العضو المنتدب لدى "مرنة": “يمثل طرحنا العام الأولي علامة فارقة في مسيرة الشركة وخطوة رئيسية نحو ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي بالمملكة العربية السعودية. يسعدنا الترحيب بمساهمين جدد لمشاركتنا مسيرة نمونا. سنظل ملتزمين بالاستفادة من سجلنا القوي لتلبية احتياجات المتجددة لعملائنا في مستقبل. ونتطلع إلى مواصلة تركيزنا على تحقيق إستراتيجيتنا لتعزيز التوسع والنمو، والاستمرار في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا بصفتنا شركة مدرجة."

نفتخر بالمشاركة في تمكين النمو الاقتصادي في المملكة من خلال أعمالنا، بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث توفر "مرنة" فرص جديدة ومتطورة للتمويل والمدفوعات الرقمية أمام عدد متزايد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد. سنواصل تحقيق خططنا المستقبلية بهدف خلق بيئة خدمات مالية متكاملة ترتكز على الحلول التكنولوجية في المملكة، وتمكين رواد الأعمال المحليين والأفراد من خلال حلولنا المتكاملة والمتنوعة ".

يمثل الطرح العام الأولي 30% من رأس المال المصدر لشركة "مرنة" بعد زيادة رأس المال. الطرح هو إصدار أولي، وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح بالكامل لتعزيز قاعدة رأس المال لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية تسمح للشركة بتقديم التمويل للعملاء.

الشركة وأنشطتها

مرنة هي شركة سعودية مستقلة رائدة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة، وتطرح الشركة مجموعة واسعة من حلول التمويل المبتكرة والمرنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة حلولها من خلال منتجات الإجارة والتورق والمرابحة.

وتقدم "مرنة"، التي تأسست عام 2012، التمويل من خلال شبكة تتكون من 16 فرعًا (بالإضافة إلى المقر الرئيسي في الرياض) تقع في 13 مدينة في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على قنوات مختلفة من خلال شبكة التوزيع الخاصة بشركائها، ولا سيما البريد السعودي وبنك الرياض، ومن خلال بوابة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وتعمل الشركة أيضًا على تطوير قنواتها الرقمية لتقديم حلولها التمويلية عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بها.

تملك "مرنة" حصة 80% من شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية (لووب)، وهي شركة تزويد خدمات المدفوعات والمحفظة الالكترونية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.

تفاصيل الطرح

قامت الشركة بتعيين شركة البلاد للاستثمار كمدير للاكتتاب وكمستشار مالي لها (”المستشار المالي") وكمتعهد التغطية وكمدير سجل اكتتاب المؤسسات ("مدير سجل اكتتاب المؤسسات").

تتمثل موافقات الهيئة والسوق المالية السعودية على الطرح والإدراج فيما يلي:

· قامت "مرنة" بإصدار وطرح 21,428,572 سهم طرح تمثل 30% من رأس المال الشركة بعد زيادة رأس المال.

· تم إدراج أسهم "مرنة" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية عقب استكمال إجراءات عملية الطرح والإدراج مع كل من الهيئة والسوق المالية السعودية.

· الطرح هو إصدار أولي، وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح بالكامل لتعزيز قاعدة رأس المال لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية تسمح للشركة بتقديم التمويل للعملاء.

· تم طرح جميع أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات، ونم تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في المملكة، كما هو محدد ووفقًا لتقدير مدير سجل اكتتاب المؤسسات.

يمكنكم الاطلاع على نشرة إصدار الطرح العام الأولي على موقع الشركة الإلكتروني المخصص لعلاقات المستثمرين https://mrna.sa/investor-relations.

#بياناتشركات

- انتهى -