· الشركة بمقرها الرئيسي الكائن في الولايات المتحدة تعد أحد أكبر 10 شركات محاماة من حيث الإيرادات على مستوى العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن افتتاح "وايت آند كيس لـ لـ بي "، شركة المحاماة الدولية والتي تعد من أكبر 10 شركات محاماة من حيث الإيرادات على مستوى العالم، لمكاتبها الجديدة في مركز دبي المالي العالمي.

يسهم انتقال "وايت آند كيس" إلى مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي في تحقيق أهدافها المتمثلة في تبسيط سير العمل وتحسين الأداء لتقديم حلول قانونية عالية الجودة مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء. كما يدعم المقر الجديد الذي يمتد على مساحة تبلغ 34 ألف قدم مربعة التوجه القائم على تلبية احتياجات الموظفين والعملاء على حد سواء، ويسهم في تحقيق رؤية الشركة عبر توفير بيئة عمل أكثر استدامة وتعزز مفهوم بيئة العمل الصحية.

وقد تم تزويد المكتب بحلول ذكية متقدمة تضمن تحقيق أكبر قدر من المزايا التنافسية عبر الاستفادة من تقنيات الاتصال المترابطة. حيث تتوزع مساحة المكتب الجديد على طابقين، وتم الحرص على تبني أفضل ممارسات الإدارة المُستدامة لتقليل البصمة البيئية لعمليات الشركة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالواحد العلماء، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والشريك في فريق الشركات والدمج والاستحواذ في "وايت آند كيس": "تعاونت ’وايت آند كيس‘ على مدى عقود طويلة مع الكثير من المؤسسات الحكومية والعملاء الدوليين في القطاعات الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. ويسرنا اليوم إطلاق فرص جديدة لتحقيق مزيد من الازدهار ضمن المنظومة البيئية لمركز دبي المالي العالمي، والاستمرار بتوفير قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا على حدٍ سواء. ومما لاشك فيه أن اختيارنا ’أي سي دي بروكفيلد بليس‘ في مركز دبي المالي العالمي ليكون مقراً لشركتنا، يعكس التزامنا بتبني توجه أكثر استدامة مع ضمان الامتثال إلى نظام الإدارة البيئية المُتّبع في مكاتبنا في جميع أنحاء العالم".

قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "نبارك لـ ’وايت آند كيس لـ لـ بي‘ الانتقال إلى مقرها الجديد، إذ يعد مركز دبي العالمي وجهة عالمية لمزودي الخدمات الاحترافية للوصول إلى المواهب وفرص النمو في الأسواق الإقليمية. ومن الدلالات المُبشرة أن نرى شركات المحاماة العالمية على غرار ’وايت آند كيس‘تواصل تعزيز مستويات مساهمتها في دعم اقتصاد دبي عبر الاستفادة من الفرص الكامنة والواعدة في أسواق المنطقة وباقي دول العالم."

يلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي عبر تبني نهج الابتكار واستقطاب المواهب والشمولية عبر توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار. وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال، يمثل المركز منصة مثالية لشركة " وايت آند كيس" لتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات مجموعة واسعة من عملائها في المنطقة.

تصنّف النسخة 33 من "مؤشر المراكز المالية العالمية" دبي كواحدة من بين عشرة مراكز مالية حول العالم باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور تخدم متطلبات القطاع.

#بياناتشركات

- انتهى -