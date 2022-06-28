لتعزيز قدرات منصة» داري «المنظومة الرقمية الشاملة لقطاع العقارات

تهدف » داري« إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة ضمن عمليات القطاع العقاري في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كأفضل الوجهات والأسواق العقارية عالمياً، وذلك من خلال تطبيق أعلى المعايير وتقديم أفضل الخدمات العقارية التي تركز على الابتكار وسهولة الاستخدام بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية

28 يونيو 2022 ؛ أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مايكروسوفت اليوم أن »شركة المتطورة للخدمات العقارية"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد تبنت قدرات سحابة مايكروسوفت الموثوقة والذكية ومتعددة الاستخدامات، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى تعزيز قدرات منظومة » داري« العقارية الخاصة بالسوق العقاري في إمارة أبوظبي، التي تستضيفها مراكز بيانات مايكروسوفت حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تنفيذ منظومة "داري" العقارية المتكاملة، من خلال اتفاقية تم توقيعها بين دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وشركة المتطورة للخدمات العقاريـة ADRES، وتهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة ضمن عمليات القطاع العقاري في الإمارة، وتعزيز مكانة أبوظبي كأفضل الوجهات والأسواق العقارية عالمياً، من خلال تطبيق أعلى المعايير وتقديم أفضل الخدمات العقارية التي تركز على الابتكار وسهولة الاستخدام للارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين.

وتعليقًا على هذه الخطوة، أكد مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية معاذ مقبول على أن الشركة تعمل مع دائرة البلديات والنقل باستمرار لإحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، وذلك من خلال الشراكة مع مايكروسوفت والاستفادة من الخدمات المتقدمة التي تتيحها مراكز بياناتها، مشيرًا إلى هدفهم الذي يتمثل في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مبتكر في جودة الخدمات العقارية ووجهة جذابة للاستثمار العقاري.

وأضاف مقبول في حديثه قائلًا: "تعمل» داري «كمنظومة رقمية تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي ضمن منصة موحدة من شأنها تقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، تتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، وتعتبر » داري« منصتنا الأولى ، في حين سيتبعها سلسلة من الابتكارات التي ستدعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى ازدهار الحياة في جميع أنحاء أبوظبي".

ومن جانبه علق نعيم يزبك الرئيس الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت الإمارات قائلًا: “تلتزم مايكروسوفت بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد عملنا مع شركة المتطورة للخدمات العقارية، الخطوة الأولى للمضي قدمًا نحو قفزات كبيرة يجب أن نتخذها معًا لتمكين قطاع العقارات في أبوظبي. وأود التنويه بأن سحابة مايكروسوفت التي يتم تقديمها من خلال مركزي بياناتنا في كل من أبوظبي ودبي، تعمل على تمكين المبتكرين مثل »شركة المتطورة للخدمات العقارية« من أجل إحداث ثورة في صناعاتهم ووضع معايير جديدة للتميز".

ومن الجدير بالذكر أنه تم استضافة منصة » داري« التي تم إطلاقها في فبراير الماضي على سحابة «Azure» في مراكز بيانات مايكروسوفت بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدورها تعمل على تمكين المبتكرين الإقليميين مثل »شركة المتطورة للخدمات العقارية« في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، تستخدم منصة» داري« أحدث ابتكارات سحابة«Azure» ، بما في ذلك خدمات ''Azure Kubernetes'' و "''DevOps وقواعد البيانات المُدارة وأمان السحابة. ومن المقرر أيضًا تشغيل الابتكارات الأخرى التي ستأتي لاحقاً من "شركة المتطورة للخدمات العقارية" على سحابة مايكروسوفت «Azure».

#بياناتشركات

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نبذة عن ADRES:

هي مُطور للمشاريع باستخدام تكنولوجيا العقارات أو ما يعرف بـPROPTECH ، أُسِست بهدف خلق الفرص وقلب الموازين في مجال العقارات. حيث في وقتنا الراهن، تعدُّ الاستعانة بأحدث تقنيات التكنولوجيا أمراً لا بد منه لمواجهة التحديات التي يصادفها قطاع العقارات في أبو ظبي، سواء من خلال التكيّف مع توقعات السوق، العرض والطلب، إدارة المخاطر والتزام بالشفافية أو تلبية توقعات العملاء.

نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد. افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.