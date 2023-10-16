دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة المال كابيتال ش.م.خ (الشركة)، وهي شركة خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع كشركة خدمات مالية وشركة تابعة لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع، عن الأداء الاستثنائي الذي سجلته الصناديق الاستثمارية، "صندوق الأسهم الإماراتية" و"صندوق الأسهم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023". مكن الأداء الاستثنائي للصندوق عن توزيع الأرباح بنسبة 4٪ على مالكي الوحدات.

سجل صندوق الأسهم الإماراتية، منذ 30 سبتمبر 2023، نمو كبير على أساس سنوي بنسبة 16.0٪ مقارنة بنمو المؤشر بنسبة 7.2٪ في نفس الفترة من العام، مدعوماً باستراتيجيات الاستثمار الحذرة والخبرة في السوق، ما أدى إلى تحقيق أداء استثنائي بنسبة 8.8٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام. من ناحية أخرى، سجل صندوق الأسهم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمو على أساس سنوي بنسبة 15.5٪ منذ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بنمو المؤشر بنسبة 0.8٪ في نفس الفترة من العام، ما أدى إلى تحقيق أداء استثنائي بنسبة 14.7٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وعلق ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ش.م.خ، على هذه الإعلان قائلاً: "أظهرت استراتيجيات صندوق المال للأسهم باستمرار مستويات عالية من المرونة والنمو، ما حقق عوائد استثنائية للمستثمرين في الصندوق. ويُشكل هذه الأداء المتميز، دلالة واضحة على تفاني وخبرة مديري الصندوق، الذين نجحوا في إدارة المشهد المالي المتغير بإستمرار لإيجاد قيمة كبيرة لمالكي الوحدات. ولعبت محفظة الصندوق المتنوعة بشكل جيد، دوراً أساسياً، في تحقيق عوائد المعدلة المخاطر القوية، ما سمح للصناديق بتقديم أداء مميز في ظروف السوق المختلفة".

كما حقق صندوق المال كابيتال ريت AMCREIT نجاحاً ملحوظاً. وأعلن مؤخراً عن توزيع كبير للأرباح بقيمة 12.252 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، ما يؤكد على التزام الصندوق بتوفير عوائد مجذية لمالكي الوحدات. تتوافق توزيعات الأرباح هذه مع التوزيع السنوي المستهدف بنسبة 7٪ ، وتعزز التزام الشركة بتقديم قيمة لمستثمري صندوق الإستثمار العقاري.

منذ إطلاق وإدراج الصندوق في سوق دبي المالي في يناير 2021، عمل صندوق المال كابيتال ريت، على زيادة حجم محفظة أصوله من خلال عمليات الاستحواذ المطردة. ولعل أحد أبرز هذه العمليات، الاستحواذ على مدارس الشعلة في نوفمبر 2021 ومن ثم مدرسة ويسجرين الدولية الخاصة في فبراير 2023. ونجح صندوق المال كابيتال ريت في توزيع ما يقارب من 0.95% من حقوق مالكي الوحدات التي تم جمعها كجزء من الطرح العام الأولي. وتماشياً مع استراتجيته المحددة، يركز صندوق المال كابيتال ريت، على تحقيق النمو على مستوى محفظته العقارية بخطى ثابتة من خلال الإستثمار في القطاعات المستهدفة من البنية التحتية الإجتماعية (التعليم والرعاية الصحية) والصناعية، لتأمين تدفق دخل مستدام طويل الأجل لمالكي الوحدات.

وأضاف ناصر النابلسي: "لقد أظهر صندوق المال كابيتال ريت، أداءً قويًا في النصف الأول من السنة المالية 2023. وأدى الإستحواذ على أصولنا الثانية، إلى إستخدام ما يقرب من رأس مال المستثمرين بالكامل وتوسيع محفظة أصول الصندوق إلى حجمها الحالي البالغ 578 مليون درهم، ونتطلع بثقة وبإيجابية للفترة المتبقية من العام، حيث نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الإستثمارية التي تهدف إلى تعزيز محفظتنا في قطاعات محددة، مع الإلتزام بتقديم عوائد مستدامة لمستثمرينا وشركائنا الكرام في صندوق المال كابيتال ريت".

تتنوع القدرات الأساسية فى شركة المال كابيتال ش.م.خ، وتشمل مجالات الشركات الاستشارية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والإستثمارات المباشرة. ومع وجود ما يقرب من 2.2 مليار درهم من الأصول تحت إدارتها، تتمتع شركة المال كابيتال بسجل حافل في إدارة أصول عملائها بفاعلية إلى جانب مكانتها المرموقة فى قطاع الخدمات المالية.

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