الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الماجد للعود (ويشار إليها بـ"الشركة" أو "المصدر")، إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في المملكة العربية السعودية ("المملكة") وبشكل متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ("دول مجلس التعاون الخليجي")، اليوم عن نيتها إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في يوم 3 يونيو 2024م عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل وطرح 7,500,000 سهم، (يشار إليها فيما بعد بـ"أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ"سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين ("المساهمون البائعون" أو "المساهمين البائعين")[1]. كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 4 فبراير 2024م للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم توزيع متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف عملية الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

بهذه المناسبة، قال الأستاذ ماجد علي عثمان الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة الماجد للعود: "نجحت شركة الماجد للعود في تحقيق إنجازات بارزة ونمو استثنائي على مدار العقود الستة الماضية، لتصبح واحدةً من أكبر العلامات التجارية الرائدة في قطاع العود والعطور على مستوى المنطقة. وانطلاقاً من إرثها العريق والتزامها الراسخ بتقديم منتجات عالية الجودة، تحظى الشركة بقاعدة عملاء واسعة تبدي أعلى مستويات الثقة والولاء لعلامتنا التجارية. ويمثل هذا الإدراج المرتقب في تداول السعودية بداية مرحلة جديدة ستشهد، بإذن الله، مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التوسعية التي ترتكز على قيم الابتكار وتحافظ في ذات الوقت على إرث الشركة وأصالتها. وتشكل هذه الخطوة النوعية دليلاً واضحاً على النمو المتسارع الذي تشهده الشركة وقوة آليات الحوكمة التي تعتمدها، كما أنها تسهم دون شك في تعزيز التزامنا بأعلى معايير التميز وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لجميع أصحاب المصالح".

ومن جانبه، قال الأستاذ وليد الماجد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الماجد للعود: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة في مسيرة شركة الماجد للعود مع الإعلان عن نية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية. ويعزى هذا الإنجاز في المقام الأول إلى دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي مهدت لنا طريق النجاح والازدهار من خلال الجهود المستمرة والمبادرات النوعية التي ساهمت في تطوير قطاع التجزئة ودعم الشركات الوطنية الطموحة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. يجسّد هذا الإدراج خطوة طبيعية بالنسبة لشركة بحجم الماجد للعود، وخارطة طريق تدعم استمرارية وتطور الأعمال وتسهم في تعزيز ربحية الشركة وتحقيق أعلى قيمة ممكنة لجميع أصحاب المصالح. ونسعى من خلال هذا الطرح إلى تنويع قاعدة المستثمرين وتسريع نمو الشركة ودعم استراتيجيتها الرامية للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز محفظة منتجاتها لمواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم، بالتوازي مع ضمان أعلى مستويات الشفافية المالية والتشغيلية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة وتوفير فرص جديدة للتوسع نحو أسواق جديدة".

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