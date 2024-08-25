الرياض: أعلنت شركة الماجد للعود (ويشار إليها بـ"الشركة" أو "المصدر")، إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في المملكة العربية السعودية ("المملكة") وبشكل متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ("دول مجلس التعاون الخليجي")، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 90 ريال سعودي و94 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م وتستمر لغاية يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024م.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت عن موافقتها بتاريخ 3 يونيو 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 7,500,000 سهم عادي (يشار إليها بـ"أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ"سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين ("المساهمون البائعون" أو "المساهمين البائعين")َ. كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 4 فبراير 2024م للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ipo.almajed4oud.com

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