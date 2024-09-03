الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الماجد للعود (ويشار إليها بـ"الشركة" أو "المصدر")، إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في المملكة العربية السعودية ("المملكة") وبشكل متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ("دول مجلس التعاون الخليجي")، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 94 ريال سعودي للسهم الواحد يعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنسبة تغطية بلغت 15646% من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة يوم واحد فقط، وتبدأ يوم الأحد بتاريخ 15 سبتمبر 2024م.

بهذه المناسبة، قال وليد الماجد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الماجد للعود: "يسعدنا أن نشهد هذه المستويات العالية من الإقبال على الطرح العام الأولي لشركة الماجد للعود من قبل المستثمرين من المؤسسات، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع 156.5 ضعفاً. وبطبيعة الحال، يؤكد هذا الأمر على ثقة السوق بالإرث الغني والرؤية الاستراتيجية الطموحة لشركة الماجد للعود. إن التزامنا الراسخ بالابتكار وتطبيق استراتيجية نمو واضحة ومتكاملة يسهم دون شك في تمكين الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز حضورها ومكانتها الرائدة في السوق. وبينما نستعد لبداية هذه المرحلة الجديدة في مسيرة الشركة، نؤكد على التزامنا بتحقيق أعلى مستويات النمو المستدام دون التخلي عن القيم التي لطالما ساهمت في بناء ثقة العملاء وتعزيز ولائهم لعلامتنا التجارية".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ipo.almajed4oud.com

-انتهى-

#بياناتشركات