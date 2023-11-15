القسم يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات على مدار الساعة وفي جميع أنحاء العالم مثل خدمات المدرجات ومراكز التخزين والتوزيع والخدمات المركزية للزبائن

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم اللوجستية، المزود الإقليمي الرائد لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية عالمية المستوى، اليوم عن الافتتاح الرسمي لقسم الخدمات اللوجستية للطيران في دولة الإمارات. ويتزامن افتتاح القسم الجديد مع معرض دبي للطيران 2023، ويأتي بعد الإطلاق التجريبي على هامش فعاليات معرضي الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات لعام 2023.

ويقدم قسم الخدمات اللوجستية للطيران التابع لمجموعة الفطيم خدماته لمجموعة متنوعة من الزبائن، بما في ذلك شركات الطيران وشركات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، ومصنعي المعدات الأصلية وموردي قطع الغيار وشركات تأجير الأصول. كما يقدم مجموعة شاملة من الحلول التي تشمل خدمات المدرجات في المطارات الكبرى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى خيارات شركات النقل المتعددة، والخدمات التقنية على متن الرحلات المؤجرة، فضلاً عن عمليات الطيران المركزية على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم. كما توفر الشركة حلول التخزين للزبائن وفق معايير الهيئة العامة للطيران المدني وبرنامج الاعتماد ASA-100.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامان كومار، المدير التنفيذي لدى الفطيم اللوجستية: "يسرنا إطلاق قسم الخدمات اللوجستية للطيران الجديد في دولة الإمارات. وانطلاقاً من مكانتنا كجزء من المجموعة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتمتلك شبكة عالمية من الشركات، نمتلك جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة والمرونة لتلبية احتياجات زبائننا في هذا القطاع المزدهر. وتشكل شركتنا الشريك المثالي لشركات الطيران بمختلف أحجامها، وذلك بفضل منهجيتنا التي تتمحور حول متطلبات الزبائن وتركز على إيجاد الحلول، بالإضافة إلى الخدمات الأرضية للطائرات على مدار الساعة من خلال أكثر من 300 محطة، إلى جانب حلولنا الشاملة مثل مراكز التخزين والتوزيع ضمن دولة الإمارات".

وتحتل دبي المرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر مستوردي قطع الطائرات والمركبات الفضائية في العالم. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط على مدى العقدين المقبلين نمواً مستمراً بنسبة 3.2% في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، مما يضع المنطقة في الصدارة من حيث الطلب على الخدمات اللوجستية الفعالة والسريعة في قطاع الطيران.

الفطيم اللوجستية هي مشغل اقتصادي معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات وجمارك دبي، كما تمتثل عملياتها لمعايير منظمة الجمارك العالمية. وحصلت الشركة في وقت سابق من أكتوبر الماضي على تكريم لنهجها المبتكر في الخدمات اللوجستية في قطاع الطيران، حيث حصلت على جائزة شركة لوجستيات الطيران الناشئة في حفل توزيع جوائز الشحن العربي 2023.

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لمحة حول الفطيم اللوجستية:

تأسست الفطيم اللوجستية عام 1980 كجزء من مجموعة الفطيم؛ وتعتبر من الشركات الرائدة في توفير الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتاز بانتشار عالمي يشمل 150 دولة عبر شبكتها المتميزة من الشركاء الاستراتيجيين.

وتقدم الشركة حلولاً متكاملة للعديد من القطاعات، بما في ذلك السيارات والطيران والبيع بالتجزئة والأزياء الفاخرة والأطعمة والمشروبات والهندسة والمعارض والفعاليات والمشاريع الخاصة.

كما توفر مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات الشحن العالمية والمحلية، والتخزين واللوجستيات التعاقدية، والنقل المحلي وعبر الحدود، ونقل الشركات، وعمليات النقل المحلية والدولية، وتوزيع المركبات الجاهزة، والخدمات اللوجستية الرئيسية، والدعم اللوجستي للطرف الرابع.

وتدير الشركة مستودعات ومخازن مبرّدة وغير مبرّدة تتخطى مساحتها 1.56 مليون متر مربع للبضائع، مع أسطول ومراكز تشغيل في مراكز جوية وبحرية رئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفازت الشركة بمجموعة من الجوائز في عدة مجالات، بما فيها الدور الرائد في الابتكار، والتميز في الخدمات اللوجستية، والالتزام بالإجراءات المستدامة في الشرق الأوسط.

لمحة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 33000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها.

كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com