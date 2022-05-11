تماشياً مع التوجيهات الحكومية في دولة الإمارات، يوفر نظام حماية الأجور من الفردان للصرافة خدمات رائدة لأصحاب العمل وتضمن حماية أجور العاملين في المنازل

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة الفردان للصرافة ذ.م.م ، إحدى شركات تقديم الخدمات المالية وتحويل العملات المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إطلاق خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية من خلال تفعيل "نظام حماية الأجور" للعمالة المنزلية عبر كافة فروعها في دولة الإمارات، ما يوفر منصة رائدة تمكّن أصحاب العمل من دفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.

أُتيحت هذه الخدمة المميزة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات لضمان تعزيز مبادئ الشفافية وخلق ظروف عمل آمنة لكل من أصحاب العمل وموظفيهم.

وبهذه المناسبة صرح حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "عملنا على تفعيل نظام رائد يساهم في تنظيم علاقات العمل في القرن 21، وفق منهجية تتماشى مع التوجيهات الحكومية الموصى بها. يوفر "نظام حماية الأجور" منصة مرنة وآمنة ومريحة تقلص من حجم التعاملات الورقية، خلال التعامل مع مستندات الشريحة الأكثر عدداً وتطوراً في الدولة، إلى جانب خلق بيئة عمل آمنة تحمي أصحاب العمل والموظفين على حد سواء. يساهم النظام الجديد في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال إنشاء سجلات إثبات الدفع لطرف ثالث، كما يؤمن هذا النظام ميزات ذات قيمة مضافة للعملاء خلال كل عملية تنجز من خلاله".

وأضاف: "أصبحت خدمة دفع الرواتب متاحة في كافة فروعنا في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال هذا النظام، سيتم تنظيم آلية دفع الرواتب لمجموعة واسعة من العملة في المنازل، حتى لو كانوا لا يملكون حسابات مصرفية. يمكن للعمالة المنزلية الاستمتاع بمزايا بوابة عملاء الفردان للصرافة وبطاقة الراتب Payez التي يمكن استخدامها كبطاقة خصم لسحب الراتب والتسوق. يمكنهم أيضاً إرسال الأموال إلى بلدهم باستخدام قنوات تحويلات العملات المنتشرة في فروع الفردان للصرافة".

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نبذة عن شركة الفردان للصرافة

الفردان للصرافة هي عضو في مجموعة الفردان، شركة عائلية رائدة في المنطقة و التي تمتلك إرثاً يمتد على مدار 50 سنة. وهي أحد الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي تغطي العديد من الأعمال مثل العقارات، والمجوهرات، والخدمات المالية.

يعود النجاح الذي حققته المجموعة إلى حد كبير إلى الفطنة التجارية والقيم الشخصية المتينة التي تبناها مؤسسها إبراهيم الفردان، الذي رسخ مكانته كتاجر لؤلؤ معروف في عام 1954. تفخر الفردان للصرافة التي تأسست عام 1971، بأنها تقدم خدمات عبر شبكة عمل تضم أكثر من 75+ فرعاً في كافة أنحاء الدولة. أما على الصعيد الدولي، فترتبط الفردان للصرافة بعلاقات متينة بأكثر من 150 بنك مراسل بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، و الذي يجعلها الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة.

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