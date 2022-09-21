الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة الفردان للصرافة ذ.م.م، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة والمنظمة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين 15 سبتمبر، عن إطلاق تطبيق جديد سهل الاستخدام باسم AlfaPay، وذلك ضمن حفل خاص أقيم في فندق رافلز النخلة دبي، وبحضور أعضاء أسرة الفردان للصرافة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الموظفين، ومجموعة من الضيوف.

يعد AlfaPay تطبيقاً مبتكراً وآمناً يمكن تحميله على الهواتف والأجهزة الذكية، لإرسال الأموال ودفع الفواتير وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية الرائدة. كما يمكن لعملاء الفردان للصرافة الوصل السهل للبرنامج وتسجيل الدخول مباشرة باستخدام خاصية UAE Pass أو Emirates Face Recognition أو رقم الهاتف المحمول الخاص بهم، لتجربة تحويلات الأموال الفورية وبشكل آمن إلى المستفيدين في العديد من البلدان.

توفر هذه الخدمة أيضاً خيار الاستلام النقدي، والائتمان الفوري، وكذلك المحافظ الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. وتقدم AlfaPay أسعاراً تنافسية للعملات الأجنبية ورسوم تحويل منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق للمستخدمين عملية بسيطة للتحقق من ملف تعريف KYC الخاص بهم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مكاتب الصرافة.

كما يسمح التطبيق لعملائه إمكانية دفع فواتيرهم المحلية والدولية والسماح لعملاء WPS بالوصول إلى حساب PayEZ الخاص بهم. يقبل تطبيق AlfaPay بطاقات الخصم والائتمان Visa وMastercard وتوفر وصولاً آمناً للخدمات المصرفية عبر الإنترنت عند إجراء الدفعات. يمكن أيضاً القيام بذلك فعلياً في أي فرع من فروع الفردان للصرافة. سيستمر تطوير تطبيق AlfaPay حيث سيتم إضافة المزيد من الميزات في قادم الأيام.

وقال حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة ذ.م.م: "نحرص دائماً على توفير خدمات مصرفية رائدة لعملائنا، وهذا بالفعل محور تركيزنا الأساسي في رحلتنا التطويرية، لذلك نسعى على تحسين خدماتنا بشكل مستمر ومتواصل. AlfaPay هي خدمة سهلة الاستخدام نوفرها لعملائنا، ومن خلال الجهود الهائلة والدؤوبة لكوادرنا، أطلقنا هذا التطبيق بنجاح ووضعناه في المتناول وبشكل متطور وجاهز لإجراء الحوالات والخدمات العديدة في مختلف البلدان حول العالم".

وأضاف بدوره حسن جابر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة ذ.م.م: "من خلال تقديم تطبيق سهل الاستخدام بغض النظر عن مكان تواجد المستخدمين، ستجعل AlfaPay الآن إرسال الأموال وإجراء المدفوعات أكثر ملاءمة، مع إمكانية الوصول إلى الخدمات الرائدة بغاية السهولة".

يمكن تحميل AlfaPay على أجهزة Android وApple. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني alfardanexchange.com/

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نبذة عن شركة الفردان للصرافة

الفردان للصرافة هي عضو في مجموعة الفردان، شركة عائلية رائدة في المنطقة والتي تمتلك إرثاً يمتد على مدار 50 سنة. وهي أحد الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي تغطي العديد من الأعمال مثل العقارات، والمجوهرات، والخدمات المالية.

يعود النجاح الذي حققته المجموعة إلى حد كبير إلى الفطنة التجارية والقيم الشخصية المتينة التي تبناها مؤسسها إبراهيم الفردان، الذي رسخ مكانته كتاجر لؤلؤ معروف في عام 1954. تفخر الفردان للصرافة التي تأسست عام 1971، بأنها تقدم خدمات عبر شبكة عمل تضم أكثر من 80+ فرعاً في كافة أنحاء الدولة. أما على الصعيد الدولي، فترتبط الفردان للصرافة بعلاقات متينة بأكثر من 150 بنك مراسل بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، والذي يجعلها الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة.