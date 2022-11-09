الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة الفجيرة المحدودة لإنتاج المياه العذبة، بالتعاقد مع شركة ماتيتو، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول إدارة المياه والطاقة البديلة، على تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تحلية المياه التابعة للشركة في ميناء الفجيرة. هذا ويُعتبر المشروع أحد أهم المشاريع التابعة لشركة الفجيرة المحدودة لإنتاج المياه العذبة نظرًا لموقع الميناء الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والتي تُمكّن الشركات في المنطقة من توسيع نشاطها التجاري محليًا وعالميًا.

وبمناسبة التوقيع على هذا المشروع قال المهندس خميس النون، رئيس مجلس الإدارة في شركة الفجيرة المحدودة لإنتاج المياه العذبة: "تطور ميناء الفجيرة بشكل كبير وأصبح أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة بفضل موقعه وما يمتلكه من المرافق ذات المواصفات العالمية، و استمراره في التحديث لمواكبة متطلبات المستقبل بشتي انواعها. ويسرنا أن نتعاون مع ماتيتو مجددًا على تنفيذ المرحلة الثانية من بناء المحطة، ونحن على ثقة بخبرتهم الكبيرة في توفير الحلول المستدامة والمبتكرة لنجاح هذه المرحلة من المشروع ".

تم الإعلان عن توقيع هذا المشروع بعد إجراء مناقصة تنافسية، ومن المقرر أن يكتمل إنجازه في أقل من عام. وبموجب العقد، ستقوم شركة ماتيتو بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمحطة تحلية المياه والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 3500 متر مكعب في اليوم، كما ستقوم بربطها مع المرافق الحالية بهدف تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب.

ومن جانبه اكد فادي جويز، المدير التنفيذي لماتيتو: "يعتبر ميناء الفجيرة أحد أهم الموانئ في الشرق الأوسط، ونحن فخورون بالمساهمة في رؤيته نحو تفعيل ترتيب الميناء عالميا ليصبح من مصاف الموانئ العالمية المتعدد الأغراض. وأضاف: في تنفيذنا للمرحلة الثانية من بناء المحطة، نستخدم أحدث التقنيات المتطورة ونسخر خبراتنا الهندسية المتخصصة لتفعيل افضل الحلول لتوفير الطاقة وتحسين التكاليف التشغيلية، مما يجعله مشروعًا صديقًا للبيئة نظرًا لانخفاض انبعاثاته الكربونية ".

وبدوره أضاف أحمد هياجنة، المدير العام لشركة ماتيتو في دبي والإمارات الشمالية وسلطنة عمان: " نفذت ماتيتو المرحلة الأولى من هذا المشروع – ساري الخدمة - في ميناء الفجيرة منذ أكثر من عشرين عاما، بطاقة انتاجية تبلغ 3000 متر مكعب في اليوم، عبر شبكة 2 × 1500 متر مكعب في اليوم وفقًا للمعايير الصارمة التي حددتها شركة الفجيرة لإنتاج المياه العذبة. واليوم بعد عقدين من الزمن نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الجديد وسنعمل على إنجازه بنجاح".

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حول ماتيتو

من خلال مبادئها التأسيسية: التأثير، الاستدامة، والتعاون، استطاعت شركة ماتيتو إثبات مكانتها كشركة رائدة عالميًا في حلول المياه الذكية والطاقة البديلة في 4 قطاعات أعمال رئيسية وهي: التصميم والبناء، والمرافق، والتشغيل والصيانة، والحلول الكيميائية.

إذ تعتبر ماتيتو من الشركات الناشئة في السوق والتي تعمل من خلال السلسلة الكاملة لمعالجة المياه، حيث تتخصص في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه وتوفير الحلول الصناعية. كما إن ماتيتو من الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار والتشغيل لأصول المياه المستدامة، إذ تمكنت من تطوير مجموعة من المشاريع المهمة عبر مناطقها الجغرافية الرئيسية.

وبمسيرتها الحافلة منذ 65 عامًا، ومع وجود 4500 موظف يعمل لديها، وخبرتها الرائدة في 50 دولة، وامتلاكها لأكثر من 25 مكتب على مستوى العالم، تحتل اليوم شركة ماتيتو موقع الصدارة في صناعة المياه والصرف الصحي بمجموعة مشاريعها التي تصل إلى أكثر من 3000 مشروع حتى الآن.

تساهم ماتيتو في تمكين الاقتصاد الدائري مع التزامها بالعمل مع الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمعات لتأمين وإدارة احتياجاتهم من المياه. وبناءً على قدراتها الهندسية العالية، توفر الشركة حلولًا مخصصة ومستدامة للبنية التحتية وتفخر بتقديم عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه المعالجة لعملائها من البلديات والقطاعات الصناعية.

إن ماتيتو شركة رائدة عالميًا في صناعة المياه، حيث كانت أول شركة تدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972، ولاتزال منذ ذلك الحين تقدم الابتكارات وتمهد الطريق أمام أول اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديمها لحلول المياه والصرف الصحي في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أوزبكستان ودولة الإمارات ومصر، ورواندا، وصربيا وقطر.

تضم ماتيتو كشركة خاصة مساهمين رئيسيين من بينهم شركة ميتسوبيشي، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ومؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي.

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