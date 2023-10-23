البرطماني: من خلال هذه الهوية الديناميكية، نؤكّد على التزامنا بدعم تحول الطاقة في السلطنة ونتطلّع إلى مستقبل مستدام بيئيًا وقوي اقتصاديًا."

مسقط – كشفت شركة الغاز المتكاملة ش.م.ع.م، الشركة الحكومية الرائدة التي تُعد بمثابة الركيزة الأساسية لإدارة سلسلة قيمة الغاز وتمكين استدامة الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في سلطنة عُمان، عن هويتها التجارية الجديدة مؤخرًا، حيث تُعنى الشركة بإدارة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات. وتأتي هذه الهوية الجديدة، التي أعلن عنها مجلس الإدارة، في خطوة هامة تفتح الطريق أمام عهد جديد لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان وتؤكّد على أهمية التعاون والكفاءة والاستدامة.

يتمثّل جوهر الهوية التجارية للشركة، التي طالما عُرفت بحرصها على الكشف عن الفرص المحتملة لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى أقصى حد ممكن وتحقيق نتائج مؤثرة، في التعاون وخلق القيمة، كما يعكس التراث الغني لسلطنة عُمان ورؤيتها المستقبلية التقدمية.

وتعكس هذه الهوية، بشكل أساسي، التزام الشركة بتعزيز العلاقات الطموحة واحترامها لتراث الأمة وحرصها على بناء مستقبل ديناميكي عصري بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وبدوره، قال مسلم قطن، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز المتكاملة: "تمثّل هذه الهوية التجارية الجديدة فصل جديد في رحلة تحولنا، كما تعكس ما شهده جوهر شركتنا من تطور عميق، فنحن نؤمن بمستقبل لا يعرف الابتكار فيه حدودًا، مستقبل يعتمد على الشمولية، ويعتبر إطلاق هويتنا الجديدة خير دليل على التزامنا الراسخ بالتقدم والتنوع والتميز."

وبهذه المناسبة، قال سلطان البرطماني، الرئيس التنفيذي للشركة: "يسعدنا أن نعلن عن الهوية التجارية المميّزة لشركة الغاز المتكاملة التي تعكس التزامنا بالتعاون والكفاءة ودعم الطاقة المستدامة، وكذك احترامنا العميق للتراث العُماني الغني. وبالتالي، تعتبر هذه الهوية، التي يتزامن إطلاقها مع بدء مسيرة التحول، بمثابة رمز للوحدة والقيم التي تتبناها سلطنة عُمان، وهي الاحترام والانسجام والتقدم، فمن خلال هذه الهوية الديناميكية، نؤكّد على التزامنا بدعم تحول الطاقة في السلطنة ونتطلّع إلى مستقبل مستدام بيئيًا وقوي اقتصاديًا."

وبالنظر إلى شعار الشركة، الذي يعتبر أهم عناصر هويتها، نجد أنه عبارة عن تصميم عصري لكلمة "عُمان" بما يعكس القيم الأصيلة للشعب العُماني مثل الاحترام والتعاون والوحدة، فالشركة تسعى إلى تعزيز التعاون وبناء الكفاءات وتحسين النتائج الاقتصادية في قطاع الغاز.

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نبذة عامة عن شركة الغاز المتكاملة:

شركة الغاز المتكاملة هي شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية تُعنى الشركة بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات باسم الحكومة العمانية بموجب اتفاقية الترخيص الممنوحة لهم.