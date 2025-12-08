مسقط : أعلنت شركة الغاز المتكاملة المملوكة بالكامل للحكومة عن اعتمادها الرسمي لعملية نقل ملكية خط أنابيب تصدير غاز «غزير» – المرحلة الثانية (بلوك 61) التابع لشركة بي بي، إلى شركة أوكيو لشبكات الغاز، وذلك عقب مراجعة فنية ومالية شاملة للعرض المقدم من أوكيو لشبكات الغاز.

وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي ضمن صلاحياتها بصفتها الجهة الوطنية المعنية بتجميع الغاز وتشغيل منظومة الغاز في السلطنة، حيث تتولى الشركه مسؤولية مراجعة واعتماد أي نقل أو توسعة للأصول الاستراتيجية المرتبطة بالبنية الأساسية للغاز. وتم اتخاذ القرار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية، وبعد التأكد من توافق الصفقة مع الإطار التنظيمي المعتمد ، وأن تقييم الأصل البالغ 39.991 مليون ريال عُماني تم وفق المعايير المعتمدة في النظام المنظَّم.

وأوضحت شركة الغاز المتكاملة أن الموافقة تعكس التزامها بضمان الشفافية والحوكمة السليمة والحفاظ على القيمة العادلة للأصول الوطنية، فضلًا عن دعم الاستدامة طويلة المدى لشبكة الغاز في عُمان. كما يأتي القرار تعزيزًا لجهود توحيد وتطوير شبكة النقل بما يخدم التوجهات الوطنية في قطاع الطاقة.

ويمتد خط الأنابيب المنقول لمسافة 65 كيلومترًا، ويشكل مرفقًا استراتيجيًا سيسهم في دعم الشبكة الوطنية للغاز، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز موثوقية إمدادات الطاقة وترابطها عبر مختلف مناطق السلطنة.

وأكد متحدث رسمي باسم شركة الغاز المتكاملة أن اعتماد هذه الصفقة يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة لضمان التقييم السليم والامتثال والتنسيق التشغيلي بين مكونات منظومة الغاز الوطنية، وذلك استمرارًا لالتزامها بدورها كجهة مجمّعة ومشغّلة لنظام الغاز في سلطنة عمان.

نبذة عن شركة الغاز المتكاملة :(IGC)

تأسست شركة الغاز المتكاملة ش.م.ع.م (IGC) عام 2022، باعتبارها الجهة الوطنية المجمّعة للغاز في سلطنة عُمان، وتتولى الإشراف على شراء الغاز وبيعه وتخصيصه، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية للإمدادات. وانسجامًا مع رؤية عُمان 2040، تعمل الشركة على تقديم حلول غاز آمنة ومستدامة وذات كفاءة استراتيجية، تمكّن مختلف القطاعات، وتدعم الابتكار، وتعزز النمو الوطني الشامل.

-انتهى-

