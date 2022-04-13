انطلاقًا من سوق أبوظبي العالمي

تأسيس "رد هيل" في سوق أبوظبي العالمي يؤكد التنوع في المركز المالي الدولي بوصفها شركة العلاقات العامة الأولى والوحيدة في السوق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وسّعت "رد هيل"، شركة العلاقات العامة العالمية متكاملة الخدمات، ومقرها سنغافورة، حضورها في الشرق الأوسط وإفريقيا بتأسيس استراتيجي لعملياتها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي المرموق الواقع في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وسوف تتمكّن "رد هيل"، بصفتها شركة العلاقات العامة الأولى والوحيدة التي تُؤسّس حضورًا لها في سوق أبوظبي العالمي، من تحقيق توسّع لا نظير له لأعمالها وإيجاد فرص جديدة للنموّ في المنطقة.

وبهذه المناسبة، أكّد أنيت كوريان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "رد هيل" أن شركته اختارت الانطلاق من سوق أبوظبي العالمي لأنها تؤمن بقيمة الحضور في عاصمة دولة الإمارات وقوّته، معربًا عن فخره بأن تكون شركته أول شركة علاقات عامة تعمل ضمن المنظومة الحيوية للسوق. وقال إنه بات لدى الشركة "منصة انطلاق لمساعدة عملائنا العالميين على توسعة حضورهم في الشرق الأوسط وإفريقيا". وأضاف: "تمكننا شبكتنا العالمية، بدورها، من بثّ قصص النجاحات التي تشهدها أبوظبي في شتى الميادين إلى جميع أنحاء العالم، وثمّة تعاون وثيق بين "رد هيل" وسوق أبوظبي العالمي".

ومن شأن التأسيس الاستراتيجي لشركة "رد هيل" في سوق أبوظبي العالمي أن يفتح المجال واسعًا أمام فرص تجارية جديدة داخل العاصمة الإماراتية والمنطقة برمّتها. كما يُفسح حضورُ الشركة في السوق المالي المرموق المجالَ أمام الشركات والاستثمارات والشركات الناشئة الأخرى المسجلة فيه للاستفادة من الخدمات التي يقدمها شريك استشاري مختصّ في الاتصالات المؤسسية، يشاطرها الموقع نفسه ويمكنه المساعدة في تعزيز مساعيها للتوسّع الإقليمي والعالمي.

وتعاونت "رد هيل" حتى الآن مع العديد من العملاء في المنطقة، مثل القمة العالمية الشرَطية، ومؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، وشركة "إيست فنتشرز"، وشركة "موغليكس"، فيما تواصل العمل لتطوير مزيد من الأعمال.

وكانت الشركة، من ناحية أخرى، أسّست مكتبًا ثانيًا في مدينة دبي للإعلام، ولديها خطط لمضاعفة عدد موظفيها الإقليميين في العام 2022.

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، إن المنظومة المتقدمة والداعمة للشركات والأعمال التجارية في السوق، اجتذبت مجموعة من أكثر الشركات تنافسية وطموحًا في العالم، بينها "رد هيل"، لتأسيس مقارّها الإقليمية في العاصمة الإماراتية. وأضاف: "تتمثل رؤيتنا في بناء مجموعة تنافسية عالمية من الشركات التي لا تنحصر خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحدها، وإنما تمتدّ لتغطي السوق العالمية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للنمو. ونتطلع بصفتنا مركزًا ماليًا عالميًا، إلى الترحيب بالمزيد من الشركات القادمة من آسيا وغيرها، والساعية إلى الحصول على موطئ قدم يكون منطلقًا لها إلى دولة الإمارات والمنطقة بأسرها".

ويؤكد تأسيس "رد هيل" في سوق أبوظبي العالمي زخم النمو العالمي المتسارع الذي تشهده الشركة، بعد تأسيسها في العام 2021 مكتبًا في كوريا الجنوبية، في حين شهدت في بداية العام الجاري خطوة مهمّة بالاستحواذ الأول لها على "كرييتيف كونسلتينغ غروب"، ومقرها هونغ كونغ، وذلك في تطوّر تعاوني من شأنه أن يساعد "رد هيل" على تعزيز حضورها وتقديم خدماتها في آسيا. وتأتي هذه التطورات في ظلّ الحضور الحالي للشركة في أستراليا وألمانيا وتايلاند وسريلانكا وماليزيا والولايات المتحدة واليابان وغيرها.

في العام 2022، جرى إدراج "رد هيل" في قائمة "ذا سترايتس تايمز" و"ستاتيستا" لأسرع الشركات نموًا في سنغافورة، وذلك للعام الثاني على التوالي. كما أُدرجت الشركة في قائمة "فايننشال تايمز" وستاتيستا" للشركات عالية النمو في منطقة آسيا المحيط الهادئ، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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نبذة عن "رد هيل"

"رد هيل" شركة تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات في مجال الاتصالات والعلاقات العامة، وتتسم بالرشاقة وسرعة الاستجابة، وتقدّم الاستشارات الاستراتيجية للعلاقات العامة والسرد القصصي الرقمي وإدارة الأزمات والاتصالات الداخلية والتعريف بالعلامات التجارية، على امتداد القطاعات. وتصمّم "رد هيل" حملات بناء سمعة العلامات التجارية وتعزيز حصتها في السوق، وذلك بقيادة فريق من الخبراء المتحمسين في مجال الاتصالات.

يقع المقرّ الرئيس للشركة في سنغافورة وتمتدّ خدماتها لتغطي جنوب شمال آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وتحرص فِرقها المترابطة والمتعددة الجنسيات من مختصّي الاتصالات ومستشاري العلاقات العامة على دعم عملائها في جميع أنحاء العالم.

نالت "رد هيل" التكريم في العام 2022 بوصفها إحدى أسرع الشركات نموًا في سنغافورة، وذلك من قِبل "ذا سترايتس تايمز" و"ستاتيستا"، كما أُدرجت في قائمة 2021 لأكبر 500 شركة عالية النمو في آسيا والمحيط الهادئ من قِبل "فايننشال تايمز"، فيما كانت أول شركة للعلاقات العامة تُكرّم في جوائز "إنتربرايز 50"، وذلك في العام 2020.

يمكن زيارة الشركة على www.redhill.world، وعلى صفحاتها على LinkedIn وFacebook وYouTube.