مازن حوا: الاندماج يعزّز محفظة "العقارات المتحدة" من الأصول المدرّة للدخل ويعزز قاعدة رأس المال

الشيخ خليفة الصباح: الاندماج يحقق التكامل لتوسيع نطاق وتنوع الاستثمار

أحمد السميط: الكيان المدمج سيستفيد من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول

مدينة الكويت: أعلنت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج عن طريق الضم مع شركة الضيافة القابضة (ش.م.ك.م) وشــركة أبــراج المتحدة القابضــة (ش.م.ك.م)، وقد وقّعت مع الشركتين مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج.

وستكون شركة العقارات المتحدة (الشركة الدامجة) على أن تكون شركة الضيافة القابضة وشركة أبراج المتحدة القابضة (الشركتين المندمجتين)، وستتم عملية الاندماج حسب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وبما يحقق العناية الواجبة من جميع الاطراف وفقاً للتقييم العادل للكيانات الثلاث وابداء رأي عادل من مستشار الاستثمار المستقل المعتمد بالاضافة الى موافقة اصحاب المصلحة من خلال عقد إجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركات الثلاث.

وصرّح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، السيد/ مازن عصام حوّا: "إن عرض شركة العقارات المتحدة للاندماج مع شركة الضيافة القابضة وشـركة أبـراج المتحدة سوف يعزّز محفظة شركة العقارات المتحدة من الأصول المدرّة للدخل ويحقق قيمة مضافة بالإضافة إلى زيادة حقوق الملكية للشركة من خلال إصدار أسهم جديدة."

وأضاف السيد/ حوا: "سيؤدي الاندماج إلى تعزيز أداء المجموعة التشغيلي بما يتناسب مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة وأهدافها المستقبلية، فضلاً عن زيادة القدرة المالية التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة لمساهمي الشركات المندمجة واستفادتهم من التنوع بالمحفظة التي تتمتع بها شركة العقارات المتحدة (الشركة الدامجة)."

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الضيافة القابضة، الشيخ خليفة عبدالله الجابر الصباح: "نحرص دائماً على انتهاز الفرص التي من شأنها تحقيق التكامل فيما بين شركة العقارات المتحدة وشركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة لتوسيع نطاق وتنوع الاستثمار."

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أبراج المتحدة القابضة، السيد أحمد سعود السميط: "إن الكيان المدمج سيستفيد من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول، كما سيوفر لمساهمي الشركات المندمجة سيولة في التداول."

وحيث تتمتع شركة العقارات المتحدة (الشركة الدامجة) بخبرة واسعة في مجال التطوير العقاري من خلال مشاريعها الداخلية والمنتشرة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تأسست الشركة بموجب مرسوم أميري في العام 1973 في الكويت وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1984، لتبلغ إجمالي قيمة أصولها 612.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2021.

وتأسست شركة الضيافة القابضة في عام 2005، وتقوم بممارسة نشاطها من خلال عدد من الشركات التابعة لها في مصر ولبنان، ويبلغ رأسمالها 55 مليون دينار كويتي.

ومن أبرز أصول شركة الضيافة القابضة، مشروع الروشة فيو 1090 – لبنان، وفندق هيلتون القاهرة هليوبوليس، وفندق والدورف أستوريا القاهرة، وفندق سفير بحمدون – لبنان.

كما أن شــركة أبـراج المتحدة القابضة تأسست عام 2006 وتتركز أنشطتها في الاستثمار والتطوير العقاري، وتمتلك محفظة عقارية بمنطقة شرق في مدينة الكويت تتضمن برج كيبكو، وبرج الشهيد، وبرج المدينة، كما تمتلك الشركة مبنى المارينا بلازا في منطقة السالمية، ويبلغ رأسمال الشركة 45 مليون دينار كويتي.

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نبذة عن شركة العقارات المتحدة

تعد شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) من أبرز الشركات في مجال تطوير العقار في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ إجمالي قيمة أصولها 612.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2021. وقد تأسست شركة العقارات المتحدة بموجب مرسوم أميري في العام 1973 في الكويت وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1984.

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عدد من الأذرع الإستثمارية والشركات التابعة التي تملكها. تتركز أعمال الشركة الأساسية على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وتتضمن المحفظة الإستثمارية للشركة المجمعات التجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، والمباني وناطحات السحاب الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع عقارية متعددة الإستخدامات في مقدمتها برج كيبكو، فندق مارينا، ومارينا مول في الكويت، صلالة جاردنز مول وصلالة جاردنز رزيدنسز في عُمان والعبدلي مول في الأردن، وروشه فيو 1090 في لبنان، فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا وأسوار رزيدنسز في مصر، ونادياً للغولف وفندق فئة خمس نجوم وفلل وشقق فاخرة بمنتجع أسوفيد في المغرب.

تعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها وبيعها على مدار أكثر من 30 عاماً. تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات والصناعة. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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ناصر كاظم القلاف

نائب رئيس – التسويق

هاتف: +965 22953674

فاكس: +965 22441003

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