(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري، عن مشاركتها مع خليجي بنك في معرض سيتي سكيب العالمي الذي سيستضيفه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة بين 11 و14 نوفمبر القادم وذلك ضمن جناح البحرين المُنظم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والذي سيحتضن مجموعة متنوعة من المشاريع التطويرية في مملكة البحرين.

ويُعتبر سيتي سكيب الرياض من أهم الفعاليات العقارية بالمنطقة لما يشهده من مشاركة واسعة من قبل الجهات العارضة والمستثمرين، إذ ستحتضن نسخة هذا العام أكثر من 400 جهة عارضة، وما يزيد عن 200 مستثمر، علاوةً على أكثر من 500 متحدث سينخرطون في مناقشات وورش عمل ذات أهمية واسعة للقطاع.

وستشهد مشاركة شركة العرين القابضة ضمن جناح البحرين استعراض مشروع تلال السكني الذي سيكون علامة فارقة في الواجهة المعمارية والحضارية لمملكة البحرين، حيث يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 93,600 متر مربع، ويتكون من فلل فاخرة وتاون هاوس تتميز بتصاميمها العصرية. وتتوفر الوحدات بخيارات مُتعددة، منها 3 و4 و5 غرف نوم. كما سيحتضن المشروع مرافق ترفيهية عصرية متنوعة.

وفي هذا الصدد، قالت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة: "يُعتبر سيتي سكيب الرياض من المعارض التي تكتسي أهمية كبيرة لما تحظى به من اهتمام استثنائي من قبل كبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين والراغبين في التملك في أبرز المشاريع التطويرية، ونحن في شركة العرين القابضة حريصون على إبراز الواجهة الحضارية لمملكة البحرين من خلال تسليط الضوء على واحد من أبرز المشاريع السكنية الحديثة والتي ستكون وجهة بارزة في مخطط العرين." وتقدمت د. أحلام زينل بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة التنظيم العقاري لإتاحة الفرصة لشركة العرين القابضة للمشاركة ضمن جناح البحرين في هذه المناسبة المرموقة.

وتابع السيد أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: "نعتز بمشاركتنا في واحدة من أكبر المعارض المعنية بالقطاع العقاري في المنطقة والتي نتطلع من خلالها إلى تسليط الضوء على أحد أبرز المشاريع التطويرية. إن هذه المشاركة هي فرصة لتأكيد التزام الشركة بتقديم مشاريع تساهم في تحسين الحياة اليومية وترفع مستوى الجودة والتصميم العمراني للمشاريع السكنية والتي تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل واعد ."

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة أميرة العباسي، مديـــر إدارة الخدمـــات المصرفيـــة للأفراد فـــي خليجي بنك: "نحن فخورون بتعاوننا مع شركة العرين القابضة في هذا الحدث المميز والذي من خلاله سنُعرف المهتمين بالمجال العقاري بأبرز عروضنا التمويلية للتملك في مشروع تلال السكني. إن مُشاركتنا ضمن جناح مملكة البحرين في معرض سيتي سكيب الرياض تُجسد رؤيتنا والتزامنا بدعم ما تشهده المملكة من تطور في الحركة العقارية بفضل ما تحظى به من دعم من قيادة المملكة، فضلاً عن كونها دلالة واضحة على حرص المصارف البحرينية بالعمل بروح فريق البحرين من أجل النهوض بإقتصاد المملكة من خلال دعم هذا القطاع الهام. "

الجدير بالذكر إن المخطط الرئيسي لمشروع العرين يعتبر وجهة راقية رائدة للمعيشة والضيافة والترفيه والأعمال، حيث يضم مدينة جديدة تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون متر مربع و1.5 مليون متر مربع من المساحة المبنية، وستكون قادرة على استيعاب حوالي 25,000 شخص. ويتميز المشروع بكونه بالقرب من محمية العرين للحياة البرية في المنطقة الجنوبية من مملكة البحرين وعلى مقربة من حلبة البحرين الدولية ومسرح بيون الدانة.

نبذة حول شركة العرين القابضة:

شركة العرين القابضة هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي متخصصة في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة استثنائية. مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة، تسعى شركة العرين القابضة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. وتعرض محفظة المشاريع المتنوعة للشركة خبرتها ورؤيتها لمستقبل القطاع العقاري في المملكة.

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