شركة الطارق أكملت بنجاح دراسات الجدوى لدمج مجموعتها من الذخائر الموجهة بدقة في مقاتلة هال تيجاس الخفيفة

أبوظبي - أعلنت اليوم ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن الاختتام الناجح لدراسات الجدوى المتعلقة بدمج ذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن طائرات تيجاس المقاتلة الخفيفة من شركة" هندوستان آيرونوتيكس"، المعروفة اختصاراً باسم "هال"، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

ويعقب ذلك الإعلان مذكرة تفاهم جرى توقيعها في وقت سابق من العام الجاري بين شركة الطارق، المشروع المشترك بين ايدج ودينيل (جنوب أفريقيا)، والمسؤولة عن تصميم وإنتاج مجموعة الطارق النموذجية المتميزة من الذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة، وشركة هال الهندية الرائدة في تصميم وتصنيع وصيانة الطائرات والمحركات وإلكترونيات الطيران والملحقات المرتبطة بها. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دمج ذخيرة الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن مقاتلات هال تيجاس الخفيفة ومنصات أخرى ضمن حملتها لتوفير حلول الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى في المنطقة.

وأشار ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: "يحدونا الفخر بعقد شراكة مع هال ضمن هذه الحملة الإستراتيجية لتقديم حلول متقدمة تقنياً لعملاء "تيجاس" في المنطقة. ونتطلّع إلى تقديم مجموعة الطارق من الذخائر الموجهة بدقة وبعيدة المدى إلى عملاء هال تيجاس عبر أنحاء العالم."

وجرى تصميم مجموعة الطارق من الذخائر المعيارية بعيدة المدى الموجهة بدقة، والتي تعمل في كل الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً، لتناسب سلسلة مارك 80 وسلسلة الذخائر الجوية عالية السرعة ومنخفضة الاحتكاك المصممة في الهند. تؤدي إضافة مجموعة الأجنحة إلى تحويل الطارق-إس (المدى القياسي) إلى الطارق-إل آر (المدى البعيد)، مما يوسع نطاق المواجهة من 45 كم إلى 120 كم.

وتعد طائرة تيجاس مقاتلة خفيفة هندية الصنع وأحادية المحرك ومتعددة المهام ذات جناحين على شكل دلتا، ويتم إنتاجها بثلاث نسخ، مارك 1، ومارك 1 إيه، ونسخة التدريب. وكمنصة متعددة المهام، تم تصميم تيجاس لأداء أدوار مختلفة، بما يشمل الهجوم الأرضي والدعم الجوي والاستطلاع.

ويُتوقع الانتهاء من الدمج والتأهيل الكامل لذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن مقاتلات هال تيجاس الخفيفة في الربع الثالث من عام 2024.

يمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة مجموعة ايدج ومحفظتها من الشركات في الجناح رقم 520 داخل القاعة الرئيسية، والجناح الخارجي S49، وذلك في دبي وورلد سنترال حتى يوم 17 نوفمبر.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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