المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الزياني للأغذية مشاركتها في النسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم من جمعية المستقبل الشبابية خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بمنطقة الصخير.

وبهذه المناسبة، صرح العضو المنتدب لشركة الزياني للأغذية السيد ماجد خالد الزياني قائلاً: “نفخر بأن نكون شريكاً للضيافة من خلال العلامة التجارية "كوستا كوفي" في هذا الملتقى، حيث تأتي مشاركتنا تأكيداً على التزامنا بدعم الفعاليات التي تساهم في تطوير مهارات الشباب البحريني وتعزيز الابتكار في قطاع ريادة الأعمال. كما نؤمن بأن هذه الفعاليات تسهم في تمكين الشباب وتحفيزهم على تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.”

وأضاف السيد الزياني: “نحن متحمسون لرؤية النتائج التي سيحققها هذا الملتقى ونتطلع إلى تقديم تجارب مبتكرة لزوار الملتقى من خلال علامتنا التجارية، والتي ستثري التجربة العامة للمشاركين خلال أيام الملتقى."

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