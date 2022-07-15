عجمان: أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري الرائدة في مجال التطوير العقاري وهو مشروع مشترك بين حكومة عجمان وسوليدير العالمية المحدودة في إمارة عجمان ، عن إطلاق أحدث مشروع سكني فاخر على شاطئ البحر - سيسايد هلز- SeaSide Hills الواقع على بالقرب من منتجع ذا أوبيروي بيتش ريسورت الزورا.

يتكون المشروع من فلل فاخرة مكونة من 4 غرف نوم ووحدات سكنية متنوعة، مع واجهات بحرية ومدخل خاص للشاطئ.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: " نحن سعداء للإعلان عن إطلاق مشروعنا السكني الجديد "مشروع - سيسايد هلز "SeaSide Hills، الذي يعكس رؤيتنا في شركة الزورا العقارية في تطوير مشاريع سكنية متميزة ومنفردة والتي تناسب العائلات للاستمتاع بها على الشواطئ الرملية الرائعة في منطقة الزورا، مضيف بأن وحدة التطوير تعمل على تصميم وتنفيذ مشاريع تضمن لسكان مشاريعنا إيجاد جميع ما يحتاجونه داخل المجمعات التي يقطنوها في وسط الطبيعة الخلابة مع توفير كل سبل الراحة والرفاهية".

وتشمل المنطقة المحيطة بالمشروع فنادق فخمة حائزة على جوائز مثل ذا أوبيروي بيتش ريسورت وملعب الزورا للجولف المكون من 18 حفرة بإدارة ترون والمصنف كأحد أفضل ملاعب الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى مارينا 1 وغابة مانجروف الزورا المثالية لمشاهدة معالم المدينة مع العائلة.

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