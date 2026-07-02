دبي، أعلنت شركة الرستماني التجارية، عضو في مجموعة الرستماني التي أسّسها عبد الله حسن الرستماني في أوائل الخمسينيّات، والموزع الحصري والمعتمد لسيارات سوزوكي في دولة الإمارات، عن إطلاقها لسيارة سوزوكي أكروس الجديدة في السوق الإماراتي.

ويأتي إطلاق أكروس الجديدة في السوق الإماراتي المحلي ليواكب متطلبات القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة لمسافات طويلة على حد سواء، ولأنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة تجمع بين التصميم، والتكنولوجيا، والراحة، والكفاءة، والاعتمادية، ومناسبة للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة. ويأتي هذا الطراز المستند إلى الجودة العالمية والرؤية المحلية ضمن توسّع محفظة شركة الرستماني التجارية لسيارات سوزوكي متعددة الاستخدامات، استجابةً لتغيّر احتياجات العملاء وتنوّع أنماط تنقلهم بما ينسجم مع طبيعة الطرق في دولة الإمارات. كما حصلت السيارة على تصنيف خمس نجوم في اختبارات التصادم في كل من بهارات إنكاب (برنامج تقييم السيارات الجديدة في الهند) وجلوبال إنكاب (برنامج تقييم السيارات الجديدة العالمي)، بما يعكس مستويات متقدمة من الحماية للركاب البالغين والأطفال.

وتشكّل أنظمة السلامة جزءاً محورياً من تصميم هذا الطراز بما يتماشى كلياً مع معايير شركة الرستماني التجارية، حيث تشمل السيارة حزمة من أنظمة دعم السلامة من سوزوكي التي تتضمن منظومة متقدمة لمساعدة السائق من المستوى الثاني ضمن سيارات سوزوكي الرياضية متعددة الاستخدامات. وتشمل هذه الأنظمة نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المحافظة على المسار، ونظام دعم الكبح المزدوج، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التنبيه لحركة المرور الخلفية، إضافة إلى ست وسائد هوائية، بما يعزز مستويات الأمان والثقة أثناء القيادة اليومية للأفراد والعائلات.

وتواصل أكروس الجديدة مسيرة إرث سوزوكي المعروف بالاعتمادية وكفاءة استهلاك الوقود، مدعومة بثقة العملاء في خدمات الصيانة وتوافر قطع الغيار عبر شبكة شركة الرستماني التجارية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

وبهذه المناسبة، قال ساشا أسكيدجيان، المدير العام لشركة الرستماني التجارية: "يأتي طرح سيارة أكروس الجديدة في السوق الإماراتية ليعكس التحوّل المتنامي في تطلعات العملاء لاقتناء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة (SUV) تجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود، والتقنيات المتقدمة، والمساحات الرحبة والراحة اللازمة للاستخدام العائلي والقيادة لمسافات طويلة ضمن منظومة واحدة ولذلك تعزّز السيارة محفظتنا في فئة تشهد نمواً مستمراً على مستوى الدولة. وفي شركة الرستماني التجارية، نرصد هذه التحولات عن قرب، ولا يقتصر دورنا على تقديم طرازات جديدة إلى السوق فقط، بل نلتزم بتوفير تجربة ملكية متكاملة لعملائنا مدعومة بشبكة قوية لخدمات ما بعد البيع الشاملة على مستوى أنحاء الدولة، وحلول صيانة متقدمة، ودعم طويل الأمد يعزّز ثقة عملائنا بما يتجاوز مرحلة الشراء. كما يسهم طرح سيارة أكروس في توسيع مجموعة سيارات سوزوكي الرياضية متعددة الاستخدامات التي نوفرها في شركة الرستماني التجارية، إلى جانب طرازات مثل فرونكس وجمني، بما يتيح للعملاء خيارات أوسع."

وتدمج سيارة أكروس العناصر التقنية الضرورية ضمن تجربة القيادة إذ يأتي التصميم الداخلي معتمداً على بيئة رقمية متكاملة تركز على الراحة وسهولة الاستخدام ، وذلك من خلال شاشة عرض مركزية تدعم الاتصال بالهواتف الذكية، ولوحة عدادات رقمية متكاملة توفّر المعلومات الحيوية للقيادة والملاحة بأسلوب مباشر وسهل القراءة، وشاشة عرض أمامية على الزجاج الأمامي، ونظام كاميرات الرؤية المحيطية بزاوية ٣٦٠ درجة بما يعزز وضوح الرؤية وثقة السائق أثناء القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة لمسافات طويلة، مدعوماً بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. كما توفر مزايا الراحة في السيارة مثل المقاعد الأمامية ذات التهوية، والشحن اللاسلكي، ونظام فتح الباب الخلفي بالإيماءة، ونظام الصوت من إنفينيتي تجربة استخدام عملية ومتوازنة بالإضافة إلى أن تصميم المقصورة الرحب والمساحة الواسعة للأمتعة توفّر قدرة استيعاب مناسبة للعائلات واحتياجاتهم للسفر بكل راحة، مما يجعل السيارة مناسبة للروتين اليومي والرحلات العائلية كذلك.

ويعتمد الطراز على نظام هجين وهو ما يسهم في تحقيق معدل استهلاك وقود يبلغ نحو ٢٨ كيلومتراً لكل لتر، بما يعزز كفاءة التشغيل ويزيد من جدوى الاستخدام دون التأثير على مستوى الأداء. ويعكس تصميم السيارة الخارجي فهماً دقيقاً لمتطلبات التنقل المختلفة، حيث يمنح الشكل الخارجي حضوراً متوازناً وواضحاً على الطريق، مدعوماً بتفاصيل إنارة حديثة وخطوط تصميم انسيابية. وفي المقابل، تأتي المقصورة الداخلية بتوزيع مدروس للمساحات يركّز على الرحابة وسهولة الاستخدام، بما يوفّر تجربة قيادة مريحة وواضحة المعالم للسائق والركاب.

سيارات أكروس الجديدة متوفرة الآن في الإمارات عبر شركة الرستماني التجارية، الموزّع الرسمي لسيارات سوزوكي، ضمن منظومة خدمات متكاملة تشمل الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع

لمعرفة المزيد عن سيارات أكروس، يرجى زيارة موقعنا:

https://suzuki.ae/vehicles/across

صفحة محدّد مواقع صالات العرض:

https://suzuki.ae/showrooms/deira

عن شركة الرستماني التجارية (ARTC)

شركة الرستماني التجارية، عضو في مجموعة الرستماني، تُعد الموزع الحصري المعتمد لسيارات سوزوكي وسيتروين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل إحدى الركائز الأساسية ضمن محفظة المجموعة في قطاع السيارات. منذ انطلاقتها في العام ٢٠٠٢ اكتسبت الشركة سمعة طيبة كشريك موثوق للعلامات التجارية الراغبة في التوسع داخل السوق الإماراتي، بفضل رؤيتها المعمقة للسوق، وقدرتها على الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء، ومواردها البشرية المتمرسة، ومعرفتها الشاملة بالأنظمة والتشريعات. تدير الشركة اليوم شبكة واسعة من صالات العرض وورش العمل في جميع أنحاء الدولة، وتقدم خدمات مميزة وسلسة وعالية الجودة تسهم في تحسين تجربة العملاء.

للاستفسارات الإعلامية والمقابلات الصحفية برجاء التواصل على:

media@alrostamanigroup.ae

-انتهى-

#بياناتشركات