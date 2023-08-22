تشمل تبادل وتحليل المعلومات وتعزيز الحلول الرقمية

الدرعية: وقعت شركة الدرعية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات سايت، لتعزيز التعاون في مجال خدمات الأمن السيبراني، وتعزيز البنية التحتية للحلول التقنية، ومشاركة وتحليل المعلومات الرقمية، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال التوعية وتقديم الإرشادات وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والحلول التقنية.

وشملت مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من الأستاذ طلال كنسارة، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية في شركة الدرعية، والأستاذ ماجد العمري، نائب الرئيس التنفذي لحلول الأعمال في سايت، التعاون في جميع الخدمات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، ومن بينها خدمات الأمن السيبراني المدارة، بما فيها وضع خطط لمراقبة البنية التحتية الذكية.

وبهذه المناسبة ذكر السيد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية حول توقيع مذكرة التفاهم بأنها "تهدف الى تعميق التعاون المشترك بين الطرفين وتوسيع مجالاته الدقيقة بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات والتنبيهات الأمنية الخاصة بالتهديدات السيبرانية المحتملة، وتقديم المحتوى التعليمي والإرشادات التوعوية، وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والحلول التقنية".

من جهته أعرب الدكتور سعد بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة سايت، "أن أهمية تمكين شركاء سايت الاستراتيجيين تقنيًا، وتعزيز الموثوقية والصمود والاستدامة لتطبيقات التقنية المختلفة، حيث إنّ هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمساهمات سايت في تحقيق التكامل بين شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمشاركة الفاعلة في رحلة التحول الرقمي الآمن لتحقيق أهداف رؤية 2030".

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بالأمن السبراني وإنشاء إطار تقني قوي. وتؤكد على ضرورة تبادل أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وفقاً لاستراتيجية التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية. و تؤكد الاتفاقية على أهمية تطوير وتدريب الكوادر الخاصة في مجال الأمن السيبراني والحلول التقنية.

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لمحة عن الدرعية:

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا. ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2030م.

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