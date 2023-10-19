شهادة عالمية جديدة على التزام المملكة بالتحول السياحي المستدام

الدرعية: انضمت شركة الدرعية اليوم إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون السياحي العالمي، وتطوير قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التزام شركة الدرعية بالممارسات السياحية المستدامة والمساهمة في نمو صناعة السياحة العالمية، وهو ما يُعد أيضاً شهادة عالمية على التزام المملكة بالتحول المستدام والمسؤول في مجال السياحة.

وأوضحت شركة الدرعية أن انضمامها لمنظمة السياحة العالمية يُساهم في تعزيز دورها في قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة وابتكارًا وتعاونًا، بما يتوافق مع المعايير العالمية لأخلاقيات السياحة؛ إضافة إلى الدور الهام في تشكيل مستقبل السياحة، بما يتوافق مع رؤية شركة الدرعية، باعتبارها وجهة ثقافية وتاريخية عالمية.

وأكدت الشركة أنها تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف مشروع الدرعية في مجال التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية المملكة 2030 في هذا المجال. مشيرة إلى أن الدرعية تُركز بشكل أساسي على التنمية الحضرية المستدامة في جوهرة المملكة، كونها واحدة من المشاريع الكبرى الرائدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للمملكة من 3.2٪ إلى 10٪ بحلول نهاية 2030م.

وبهذه المناسبة،عبر معالي الأستاذ أحمد الخطيب، وزير السياحة والأمين العام وعضو مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية عن سعادته بانضمام شركة الدرعية لعضوية منظمة السياحة العالمية، قائلاً: "السياحة تربط بين الناس والثقافات والاقتصادات العالمية. وفي مستقبلنا العالمي المشترك، تلعب السياحة دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة والتعاون والازدهار الاقتصادي. ولهذا، أشعر بسعادة كبيرة أن تكون الدرعية عضوًا في منظمة السياحة العالمية، وهي خطوة مهمة في سبيل إبراز التزام المملكة بالتعاون السياحي العالمي".

وأضاف الخطيب: "القيمة السياحية والتراثية العالمية للدرعية لا تكمن في أهميتها التاريخية للمملكة العربية السعودية فقط، بل يمتد ذلك إلى العالم، خاصة وأنها تعد نموذجاً فريداً ومثالاً واضحاً على قوة وأهمية التحول المستدام في مجال السياحة، وسد الفجوة بين التراث والحداثة، والمساهمة في نمو المجتمع السياحي العالمي".

وفي نفس السياق، قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "نحن فخورون للغاية بأن نصبح عضوًا في منظمة السياحة العالمية، فذلك يمثل علامة فارقة في رحلة إبراز ثقافة وتاريخ الدرعية على المسرح العالمي، حيث نشارك التراث العريق لجوهرة المملكة مع المجتمع الدولي".

وأضاف: "هذه شراكة عالمية تبرز التزامنا وايماننا الراسخ بالسياحة المسؤولة والمستدامة، لخلق تجارب إيجابية لا تُنسى للزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وأهدافها بإضافة حوالي 18.6 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق 178 ألف فرصة عمل مباشرة، وجذب 50 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030".

من جهته، علق زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قائلاً: "إن التزام الدرعية بالحفاظ على تراثها الثقافي العريق مع الترويج للسياحة المستدامة، يتماشى مع مهام ومعايير منظمة السياحة العالمية. كما أن عضوية الدرعية تعد بمثابة اعتراف وشهادة دولية على تفاني المملكة في جعل السياحة قوة للتغيير الإيجابي على مستوى العالم، وإنني أتطلع إلى المساهمات الكبرى التي ستقدمها شركة الدرعية لمنظمة السياحة العالمية، فليس هناك سوى درعية واحدة فقط".

وبموجب عضويتها في منظمة السياحة العالمية؛ ستتعاون شركة الدرعية مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ المبادرات وتبادل الأفكار، ودعم مهمة المنظمة المتمثلة في جعل السياحة قوة للتغيير الإيجابي في جميع أنحاء العالم. كما أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي، والحفاظ على التراث، وجهود السياحة المستدامة، التي تقوم بها الشركة.

مؤكدةً أن التعاون مع منظمة السياحة العالمية سيعمل أيضاً على تسهيل المناقشات حول الاستدامة والابتكار والشمولية في قطاع السياحة، وكلها مكونات أساسية لجهود شركة الدرعية المستمرة لتحويل مدينة الدرعية التاريخية إلى وجهة سياحية نابضة بالحياة. إضافة إلى ما تمثله عضوية الشركة في هذه المنظمة العالمية من شهادة مهمة على التزام المملكة العربية السعودية العالمي بتطوير صناعة السياحة، وتعزيز دور السياحة المسؤولة، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي العالمي.

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لمحة عن الدرعية :

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا. ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الشركة بحلول عام 2030م.