الرياض: تشارك شركة الدرعية في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 11- 14 نوفمبر، تحت شعار "مستقبل الحياة"، حيث تستعرض في جناحها المقام على مساحة تتجاوز 1600 متر مربع، الفرص العقارية والاستثمارية التي توفرها، ومعاييرها العالمية في الاستدامة على مستوى التخطيط والتنفيذ والبناء، والتي تعد من أبرز الفرص في البنى التحتية المستدامة في العالم.

وأطلقت شركة الدرعية خلال المعرض مجموعة متميزة (Signature Collection) من مساكن "الريتز-كارلتون رزيدنسز" الفاخرة، وذلك بعد النجاح في إطلاق وبيع 106 وحدة سكنية فاخرة بطراز "الريتز-كارلتون رزيدنسز الدرعية"، والتي تم تصميمها وفقًا للعمارة النجدية التقليدية ضمن مساكن ريتز-كارلتون.

ويتضمن المشروع 59 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، تتراوح خياراتها بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم مصممة وفقًا لأعلى معايير علامة الريتز-كارلتون، والتي سيحظى فيها السكان بأسلوب حياة راقٍ يتّسم بالاهتمام بالتفاصيل، وبإمكانية الوصول الحصري إلى وسائل الراحة الفندقية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية، ونادٍ صحي راقٍ، ومطاعم فاخرة، داخل أحد أهم المناطق الثقافية في المملكة، الدرعية.

ويتواجد في جناح شركة الدرعية نخبة من الخبراء والمختصين، لاستقبال الزوار والمستثمرين، وتقديم معلومات حول مشاريع الدرعية بوصفها وجهة عالمية لا مثيل لها، وعرض المخطط الرئيس للدرعية الذي يرتقي بمعايير التطوير الحضري والتأهيل التراثي، مما جعله نموذجًا في تطبيق معايير جديدة في هذا المجال.

وخلال الإعلان عن إطلاق الوحدات السكنية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: "يسعدنا أن نعلن عن هذه المساكن الفاخرة الجديدة ذات الطراز العالمي من واحدة من أشهر العلامات التجارية الفندقية الرائدة في العالم. وبعد النجاح الذي حققناه في طرحنا الأولي لعدد 106 من الفلل السكنية في مساكن الريتز-كارلتون وبيعها بالكامل، فإننا نتوقع طلبًا كبيرًا على هذه العقارات المذهلة".

وقال السيد جيديف مينيزيس نائب الرئيس الإقليمي للمشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة ماريوت العالمية: "نحن متحمسون للغاية لتقديم مجموعتنا المميزة من مساكن الريتز-كارلتون في الدرعية كأول موقع حصري لها في المملكة العربية السعودية، بعد النجاح الهائل والبيع بالكامل لإطلاقنا الأولي من فلل الريتز-كارلتون رزيدنسز الدرعية. ونتوقع مستويات عالية من الطلب على هذه العقارات الجديدة التي توفّر الهدوء والخصوصية والرفاهية في واحدة من أهم الوجهات الثقافية والتراثية في المنطقة".

ويعد إنشاء المساكن الفندقية الفاخرة في الدرعية جزءًا من استراتيجية تطوير سكنية واسعة النطاق من شأنها توفير مجموعة واسعة من الفرص لجعل الدرعية موطنًا لنحو 100 ألف ساكن في المستقبل. وتؤكد هذه الخطة واسعة النطاق رؤية الدرعية لتصبح مكانًا مرغوبًا به في السكن والعمل.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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