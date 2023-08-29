ضمن مذكرة تفاهم مع شركة " بارتانا "

الدرعية: وقعت شركة الدرعية اتفاقية تعاون مع شركة "بارتانا" المتخصصة في تقنيات المناخ، للتعاون في مجال استخدام مواد بناء مبتكرة خالية من الكربون، في مختلف المشاريع التي يجري تنفيذها في الدرعية.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من السيد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، والسيد "ريك فوكس" الشريك المؤسس لشركة "بارتانا" العالمية، ضمن جهود شركة الدرعية لتطبيق أعلى معايير الاستدامة في مشاريعها كافة، ضمن رؤية وأهداف المملكة 2030 في مجال الاستدامة والبيئة.

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة بارتانا بتوريد منتجات ومواد خرسانية لإزالة الكربون لاستخدامها في مشاريع الدرعية،حيث تعد هذه المواد الأولى من نوعها على مستوى العالم كما أنها تمهد الطريق لمزيد من التعاون فيما يتعلق بمعايير واشتراطات شركة الدرعية الخاصة بتوريد المنتجات الخرسانية المبتكرة من بارتانا، والتي ستعتمد على توفير جزء كبير من موادها من داخل المملكة.

وتعتمد تقنية تركيبة الخرسانة الخاصة بالشركة، والمصنوعة من مكونات معاد تدويرها، على التقاط ثاني أكسيد الكربون، وتحويله إلى مادة معدنية، كما أن لديها القدرة على معالجة التأثير البيئي لتحلية المياه من خلال تحويل المحلول الملحي الناتج عن محطات تحلية المياه إلى مادة غير سامة حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون وتدعم الحياة البحرية، لا سيما وأن 70٪ من مياه الشرب في المملكة العربية السعودية تعتمد على محطات تحلية المياه، فإذا تم تنفيذ تقنية بارتانا على نطاق واسع، ستسهم في إزالة ملايين الوحدات من ثاني أكسيد الكربون يوميًا، وتقليل كمية المحلول الملحي الذي ينتهي به المطاف في المحيطات والمجاري المائية، وتوفير دعم متزايد للمياه العذبة.

ويكشف التعاون مع بارتانا عن التزام شركة الدرعية بالتنمية المستدامة والابتكار في صناعة البناء، في ظل ما تتمتع به " الدرعية" من قيمة تاريخية عريقة، حيث حصلت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية على المستوى البلاتيني من شهادة Platinum Level LEED، فئة شهادات المُدن، من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، حيث تُعد الشهادة، الجائزة الأولى من نوعها التي يتم منحها لمشروع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن المستوى البلاتيني هو الأعلى ضمن معايير LEED، وهو اعتراف بالتزام الدرعية بمستقبل أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة وشمولاً.

وفي معرض حديثه عن توقيع مذكرة التفاهم؛ قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "سُعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع بارتانا، فهذه الشراكة تمثل علامة فارقة للتنمية المستدامة، وتبرز بشكل مباشر التزام شركة الدرعية بأفضل ممارساتها ومعاييرها على جميع المستويات، فالاستدامة جزء لا يتجزء من صميم رؤيتنا، وفي القلب من رؤيتنا لمستقبل الدرعية، فهذه الشراكة تدعم رؤية الشركة في تأسيس الدرعية كمثال رائد عالميًا للاستدامة".

من جانبه، قال ريك فوكس" الشريك المؤسس لشركة "بارتانا" العالمية "الشراكة مع الدرعية تمثل حقبة جديدة في البناء المستدام، حيث تُسهم مواد البناء الخالية من الكربون في تغيير جذري لبيئة ومعايير البناء، فمنذ ان أطلقنا مشروعنا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 “ COP 27 “ قمنا بالبحث والتطوير لتوسيع نطاق أعمالنا مع الشركاء الذين يتخذون القرارات أكثر من الذين يتحدثون بدون التزام وفي الحقيقة لن نجد مشروع يتناسب مع إحداث هذا التحول النموذجي أكثر من مشروع الدرعية، فحجم طموح المملكة في إحداث تأثير إيجابي، وتغيير دائم في المجتمع السعودي والاستدامة البيئية ، لا مثيل له.

وأضاف: "من خلال مساهمتنا في تحويل مدن مثل الدرعية إلى مجتمعات تسهم بقوة في مكافحة التغيير المناخي؛ فإننا بذلك نطلق العنان للقيمة الاقتصادية والبيئية الرائعة، من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة لنعيد تعريف فكرة ان التطوير والبناء مرتبط بالتلوث،وكما ترون: العالم يشاهد.. وقد بدأت رحلتنا الآن".

ويمتد مشروع الدرعية على مساحة 14 كيلومترًا مربعاً، ويهدف إلى تحويل الدرعية إلى مركز سياحي عالمي، وفق معايير عالمية للاستدامة، خاصة وأن الدرعية تُعد من المشاريع الرائدة في رؤية المملكة 2030، بهدف تقليل الاعتماد على النفط في المملكة، وتنويع اقتصادها، وتطوير القطاعات الخدمية المختلفة.

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لمحة عن الدرعية:

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا. ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2030م.

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