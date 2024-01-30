دبي، الإمارات: تعلن شركة الدراجات الكهربائية "إلكترا" (التابعة لشركة تريك) ومتجر الدراجات متعدد العلامات "واو بايكس" بفخر عن افتتاح مناطق مخصصة داخل فيرجن ميجا ستور في دبي مول ومول الإمارات، لتقديم تجربة استثنائية لعشاق الدراجات.

تتميز هذه المناطق الفريدة بعرض العلامة التجارية إلكترا، ولكن ليس هذا فقط، بل تقدم تشكيلة متنوعة من الدراجات اليدوية والكهربائية المُصنَّعة يدوياً من قِبَل أبرز المصنعين الأوروبيين والإنجليز. الآن يُمكن العثور على العلامات التجارية الفريدة مثل "راف"، و "بينو"، و"باشلي"، و"شندلهاور"، و"مولتون"، و"فيلو" على موقع فيرجن ميجاستور عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية.

نجاح المناطق المخصصة في فيرجن ميجا ستور بدبي مول ومول الإمارات فتح الأفق لخطط التوسع المستقبلية نحو مواقع فيرجن إضافية في دبي وأبوظبي. هذا يضمن توفير إمكانية الوصول للمزيد من العملاء في جميع أنحاء الإمارات إلى تشكيلة الدراجات الفريدة والأنيقة التي تُقدِّمها "إلكترا" و"واو بايكس".

الأماكن المخصصة حيث تتألق دراجات "واو بايكس" أصبحت جزءًا من وجهات التسوق المرموقة مثل مركاتو مول، هيلز مول، جاليريا مول (أبوظبي)، وسيتي سنتر الزاهية (الشارقة). وبشكل مثير، يتسع الأفق في المستقبل القريب لتقديم تجربة استثنائية مع الكشف عن منطقة مخصصة خاصة لإلكترا وواو بايكس في فيرجن ميجاستور بمول ياس (أبوظبي). يُتوقع أن تكون هذه المنطقة المميزة في مول ياس هي المكان الرئيسي لعشاق الدراجات، حيث تجسد بشكل كامل جوهر "إلكترا" و"واو بايكس" في الإمارة.

في داخل المناطق المخصصة بعناية في فيرجن، يمكن للعملاء الاستفادة من إرشادات الخبراء المتخصصين العاملين في شركة الدراجات الكهربائية إلكترا.

في هذا السياق، أشار رايموند ميدنيس، الرئيس التنفيذي لـ "واو بايكس" ومتجر شركة الدراجات الكهربائية "إلكترا" في جزيرة بلوواترز، إلى أن "مع تطور بنية الدراجات بسرعة في الإمارات، تتألق البلاد كواحدة من أكثر الأماكن واعدة في العالم لتطوير ثقافة الدراجات. تسعى دبي وأبوظبي لتصبحا عواصم عالمية للدراجات في المستقبل القريب. ورغم هذا التقدم، يظل الكثيرون في المنطقة غير متأكدين من دمج الدراجات في حياتهم اليومية. بصفتنا عشاق لثقافة الدراجات، نرى أن مهمتنا هي تغيير هذا الوضع. ولهذا السبب، نقدم علامات تجارية جديدة إلى سوق الإمارات، مصممة بعناية خاصة لتلبية احتياجات الحياة الحضرية."

تماشياً مع هذا الالتزام، قامت الشركة بتوسيع وجودها في السوق بنشاط، وذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك التخصيص البالغ 2 مليون يورو لتطوير متجر شركة الدراجات الكهربائية إلكترا في جزيرة بلوواترز، والآن - الشراكة الاستراتيجية مع فيرجن.

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