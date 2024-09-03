الخبر، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، إحدى شركات الطاقة والكيميائيات الرائدة والمتكاملة على مستوى العالم، عن انطلاق العمل في مشروع بناء "ملعب أرامكو" الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 47 ألف مقعد، بالتعاون مع مجموعة "روشن" (ROSHN)، شركة التطوير العقاري الرائدة. ومن المُتوقع أن يستضيف الملعب الجديد، المُصمّم بشكل يلبي المعايير الدولية، أبرز وأهم مسابقات كرة القدم في العالم، من قبيل فعاليات بطولة كأس آسيا للعام 2027 (2027 AFC Asian Cup)، وبطولة كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم للعام 2034 (FIFA World Cup 2034) التي تسعى المملكة لاستضافتها – فضلاً عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الرائعة.

وقد تولّت دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (الشاعر وشركاه) – "الدار" - مسؤولية تطوير وتنفيذ التصميم الهندسي المفصّل لهذا الملعب الأيقوني الجديد، لتحقيق رؤية شركة الهندسة المعمارية المميزة بإنشاء معلم جديد مذهل مستوحى من البيئة الطبيعية للمدينة. كما قدمت "الدار" التصميم التفصيلي للمرافق والبنية التحتية للمخطط الرئيسي متعدد الاستخدامات.

هذا وقدمت شركة "مافايس" الهندسية (Maffeis Engineering)، الشقيقة لشركة "الدار" وإحدى شركات "سيدارا" (Sidara) – وواحدة من شركات الاستشارات الهندسية الإنشائية الأكثر تخصصاً في العالم - التصميم المفصّل لنظام سقف الملعب وواجهاته الذي يعدّ نظاماً مذهلاً وفريداً من الناحية الهيكلية.

علاوة على ذلك، تولت شركة "الدار" صياغة استراتيجية الاستدامة الخاصة بالملعب، مستهدفة تلبية متطلبات شهادات LEED للريادة في الطاقة والتصميم البيئي، وشهادة البناء المستدام وجودة التنفي ذ (Mostadam)، واضعة معايير استثنائية للملاعب المستدامة في المناخات الحارة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء" ومختلف الأنظمة والقوانين المحلية والدولية. تستعرض الاستراتيجية مجموعة من التدابير لتحقيق كفاءة الطاقة السلبية والنشطة التي تدمج تقنيات الاستجابة للطلب، والحد من استخدام المياه، وتحويل النفايات التشغيلية بعيداً عن مكبّات النفايات، وتحديد أنواع المنتجات المراعية للبيئة والمحلية والمعاد تدويرها.

لمحة عن شركة "الدار" و"سيدارا" (Sidara):

تعدّ شركة "الدار" العضو المؤسس في "سيدارا" (Sidara)، وهي مجموعة عالمية تضمّ أكثر من 20 ألفاً من ألمع المخطّطين والمصممين والمهندسين والاستشاريين، يعملون جنباً إلى جنب في 300 مكتب في مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق مهمة مشتركة، تتمثّل في "الدفاع عن العالم كما قد نفعل من أجل منزلنا". عدا شركة "الدار" (Dar)، تضمّ "سيدارا" (Sidara) عدداً من الشركات الأساسية، منها شركة "بيركنز آند ويل" (Perkins&Will)، وتايل إن جروب" (TYLin Group)، وشركة "مافايس" للهندسة (Maffeis)، و"كوري آند براون" (Currie&Brown)، و"بينسبين" (Penspen).

-انتهى-

#بياناتشركات