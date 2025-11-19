شنغهاي، الصين - أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أهم مجموعات الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتشجيع التجارة والاستثمار المستدامين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وأقيم حفل توقيع مذكرتي التفاهم بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنمية وشؤون الشهداء، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومثّل شركة الخياط للاستثمار في التوقيع على مذكرتي التفاهم السيد زيد سعد الخياط، المدير التنفيذي للمجموعة. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة "كاينياو" (Cainiao) التابعة لمجموعة "علي بابا"، إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، بينما تركز مذكرة التفاهم مع شركة "بايو باي" (BioBAY)، على التعاون في قطاع العلوم الحيوية.

وجدير بالذكر أن توقيع مذكرتي التفاهم جرى خلال مشاركة شركة الخياط للاستثمار في معرض الصين الدولي الثامن للواردات في شنغهاي، على هامش مؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات العربية المتحدة، حيث كانت دولة الإمارات ضيف شرف في هذه الفعالية الدولية رفيعة المستوى.

وتشكل مثل هذه الشراكات إنجازاً مهماً في إطار الجهود التوسعية لشركة الخياط للاستثمار، فضلاً عن أنها تعكس الالتزام المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين بتعزيز الابتكار والتجارة والنمو الاقتصادي.

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية إن هذه الشراكات بين الشركات الكبرى في كل من الإمارات والصين تعكس بوضوح تنامي الروابط الاقتصادية بين الدولتين الصديقتين.

وقال معاليه: "الإمارات والصين تؤمنان بأهمية حرية التجارة في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، ونواصل السعي معاً لاستكشاف المزيد من الفرص لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين حيث تتسم شراكتنا بالفعل بالرؤية المستقبلية، ونتطلع معًا لاكتشاف آفاق جديدة. وهذه الاتفاقيات الموقعة بين شركة الخيّاط للاستثمارات وشركتي CainiaoوBioBAY تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، في قطاعات حيوية عالية النمو."

وفي معرض تعليقه على مذكرتي التفاهم، قال زيد سعد الخياط، المدير التنفيذي لشركة الخياط للاستثمار: تعكس شراكاتنا مع "كاينياو" و"بايو باي" مسيرة النمو المستمرة لشركة الخياط للاستثمار ونشاطنا المتنامي مع الصين. وتتشارك الإمارات والصين رؤيةً مشتركةً للتنمية المستدامة القائمة على الابتكار، ونحن نتطلع من خلال هذه الاتفاقيات، إلى فتح آفاق جديدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وعلوم الحياة وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على اقتصادَي البلدين والمنطقة بشكل أوسع".

نبذة عن شركة الخياط للاستثمار :

تأسست شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي على يد الدكتور سعد الخياط، وهي تُعتبر شركة رائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل في قطاعات متعددة، مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية والتصنيع والمقاولات. يبلغ عدد موظفي المجموعة حالياً نحو 11 ألف موظف في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، ومصر. وتم تصنيف الشركة ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، وفقاً لمجلة فوربس.

