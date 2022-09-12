بهدف تعزيز حضور علاماتها التجارية في السلطنة

تعتبر ابن سينا حالياً من الصيدليات الرائدة في دولة الإمارات التي تمتلك شبكة صيدليات متنامية تضم أكثر من 150 فرعاً على مستوى الدولة

يأتي هذا التوسع الجديد لشركة الخياط للاستثمار بعد توسعها في العراق والمملكة العربية السعودية ومصر خلال العام الجاري في إطار توجه المجموعة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها لتنمية أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أهم مجموعات الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق علامتها التجارية "صيدلية ابن سينا" في سلطنة عُمان من خلال افتتاح أولى فروعها الرئيسية في العاصمة مسقط، مع خطط لافتتاح صيدليات أخرى في السلطنة خلال الأشهر المقبلة.

ويعد دخول علامة "ابن سينا" التجارية إلى عُمان خطوة أخرى هامة في استراتيجية الشركة لتنمية وتوسيع أعمالها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعمل لدى الشركة حالياً أكثر من 5,500 موظف في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها.

وتعد صيدلية "ابن سينا" من العلامات التجارية الرائدة التابعة لشركة الخياط للاستثمار، وهي واحدة من ثماني وحدات أعمال تغطي قطاعات متنوعة، مثل التوزيع، والبيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والمقاولات، واللياقة البدنية والترفيه، والسيارات. وتضم صيدلية "ابن سينا" شبكة واسعة ومتنامية من الفروع تشمل أكثر من 150 صيدلية، وتعتبر أول سلسلة صيدليات يتم تأسيسها في دولة الإمارات قبل أكثر من 57 عاماً، مما يضيف إلى رصيدها العريق من الخبرة في عالم منتجات العناية بالصحة، ومستحضرات التجميل.

وفي تعليقه على التوسع في عُمان، قال زيد سعد الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للاستثمار: "لا تقتصر رغبة الناس اليوم فقط على توفر مجموعة متنوعة من العروض الصحية في متناول أيديهم، وإنما الحصول أيضاً على خدمات وتجارب عملاء استثنائية عند تسوقهم. وقد أدركنا من خلال معرفتنا وخبرتنا العميقة بقطاع البيع بالتجزئة والرعاية الصحية في المنطقة أن هذه هي اللحظة المناسبة بالنسبة لنا لاستكشاف المزيد من الفرص في سلطنة عُمان من خلال تقديم علامتنا التجارية المتمثلة في صيدلية ابن سينا. ويعد توسعنا الجديد في مسقط واحداً من العديد من المشاريع المهمة التي نهدف إلى إطلاقها في عُمان، وجزءاً من خطط توسع أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من جانبه، قال الدكتور دعاء معروف، المدير التنفيذي لقطاع الأدوية في شركة الخياط للاستثمار: "تتمتع علامة ابن سينا بخبرة وتجربة طويلة جعلت منها الخيار الأمثل لأفضل المنتجات والخدمات في قطاع الأدوية. وقد أتاح لنا النجاح المستمر لصيدلية ابن سينا مواصلة تنمية وتوسيع شبكة صيدلياتنا في دول الخليج العربي. ويسعدنا دخول العلامة التجارية لصيدليتنا إلى مسقط لتقديم نهجنا العصري والمبتكر في إدارة الصيدليات، وتوفير تجارب مميزة للعملاء في السلطنة".

وتنتشر أعمال شركة الخياط للاستثمار حالياً في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويأتي توسع أعمال التجزئة لشركة الخياط للاستثمار في سلطنة عُمان في أعقاب دخول الشركة إلى العراق والمملكة العربية السعودية ومصر خلال العام الجاري.

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نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

تأسست شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر إحدى أهم مجموعات الشركات العائلية في دولة الإمارات، والشركة الرائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم شراكات مربحة من خلال خبرتها المتخصصة في العديد من القطاعات. حققت الشركة نمواً مستداماً عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك: التوزيع، والتجزئة، والرعاية الصحية، والمقاولات، واللياقة والترفيه، والسيارات. تعتبر شركة الخياط للاستثمار من شركاء الأعمال الموثوقين في المنطقة للشركات المحلية والعالمية، ومن الشركات الحريصة على تسخير مفاهيم الابداع والابتكار في قطاع البيع بالتجزئة.

شهدت شركة الخياط للاستثمار نمواً كبيراً خلال العقود الأربعة الماضية، وتوظف حالياً أكثر من 5,500 موظف من أكثر من 54 جنسية مختلفة.

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