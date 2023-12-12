ستساهم شركة حافلات يوتونج الكهربائية في الإمارات في تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل كجزء من هدف الإمارات لتحقيق الصافي الصفري للانبعاثات قبل الموعد النهائي لعام 2050.

تعلن شركة الخوري للسيارات، وهي وكالة رائدة مقرها الإمارات العربية المتحدة للسيارات سوبارو ويوتونج وكينغ لونغ، عن التزامها القوي ودعمها لرؤية الحكومة الإماراتية للطاقة الخضراء وشراكتها الاستراتيجية مع مركز النقل المتكامل.

كجزء من الشراكة، تقوم شركة الخوري للسيارات بتوفير حافلات يوتونج الخضراء إلى مركز النقل المتكامل الذي يهدف إلى نشر المركبات الجديدة ذات الطاقة الجديدة في إطار برنامج تقييم الحافلات الخضراء الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. ويأتي هذا في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدولة في تحقيق هدفها للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050.

كما يجعل هذا البرنامج مركز النقل المتكامل أول إدارة حكومية تنشر حافلات كهربائية في الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة ، تم بيع ما يقرب من 66,000 حافلة كهربائية و60,000 شاحنة متوسطة وثقيلة في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ممثلة حوالي 4.5 في المائة من مبيعات الحافلات و1.2 في المائة من مبيعات الشاحنات عالميًا. تستمر الصين في السيطرة على إنتاج ومبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية (والخلوية الوقود). في عام 2022، تم بيع أكثر من 54,000 حافلة كهربائية و52,000 شاحنة متوسطة وثقيلة كهربائية في الصين، ممثلة 18 في المائة و4 في المائة من المبيعات الإجمالية في الصين وحوالي 80 في المائة و85 في المائة من المبيعات العالمية على التوالي.

شركة يوتونج، المورد الرئيسي للحافلات والمركبات السياحية الذي يتخصص في الحافلات الكهربائية والتي تعمل بالهيدروجين، قامت ببيع 30,198 حافلة في عام 2022، بما في ذلك 12,414 حافلة ذات طاقة خضراء. حتى الآن، قامت ببيع 170,000 حافلة ذات طاقة متجددة وأصبحت واحدة من أكبر الموردين العالميين للحافلات الكهربائية. تأسست في الصين في عام 1993، شركة حافلات يوتونج تعتبر شركة رائدة في مجال الحافلات الخضراء وتملك حاليًا 15 في المائة من السوق العالمية و28 في المائة من السوق الصينية. إنها أكبر شركة تصنيع للحافلات في الصين.

شركة الخوري للسيارات، وهي عضو في مجموعة شركات الخوري، الموزع الحصري لحافلات يوتونج في الإمارات العربية المتحدة لمدة 20 عامًا الماضية وقد حصلت سابقًا على جائزة الأداء المتميز من يوتونج لعام 2022.

تمتلك شركة الخوري للسيارات خبرة واسعة تمتد لخمسة عقود في صناعة السيارات وتلتزم بتقديم خدمة ما بعد البيع لا تشوبها شائبة لجميع عملائها. من خلال تقديم خيارات النقل المخصصة، تهدف شركة الخوري للسيارات لتكون كمزود حلول النقل المثالي في الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد السيد حامد محمد طيب الخوري، مدير مجموعة الخوري: "شراكتنا مع مركز النقل المتكامل تعكس التزامنا القوي برؤية الإمارات العربية المتحدة للطاقة الخضراء والاستدامة، ونحن سعداء للغاية بأن نكون جزءًا من برنامج تقييم الحافلات الخضراء للمركز في هذا العام المخصص للاستدامة.

"تأتي هذه الشراكة بتوفير الحافلات الكهربائية في وقت تستضيف فيه الإمارات العربية الإمارات أكثر من 150 دولة في قمة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون. تهدف شراكتنا مع مركز النقل المتكامل وكيانات حكومية وخاصة أخرى إلى تقليل انبعاثات الكربون ومساعدة الإمارات في تحقيق هدفها الصافي الصفري قبل عام 2050 - تسبق العديد من البلدان الأخرى - بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات."

"تعتبر شركة يوتونج خيار مثالي لهذه الشراكة، ونحن سعداء لدعم هذه الرؤية."

وأوضح السيد/ تارون ديفاكاران، كبير مديري قطاع النقل العام، يوتونج ميدل إيست: "تفخر يوتونج بإطلاق حافلاتها الكهربائية في الإمارات، تماشياً مع خطة البلاد للانبعاثات الصفرية والرؤية الطويلة المدى. تحتوي الحافلات الكهربائية الجديدة من يوتونج على عدة تقنيات متقدمة لتحسين البيئة المحلية وجودة الهواء. كما أنها مجهزة بنظام قيادة مثير وأحدث تقنيات السلامة وتقليل الضوضاء التي ستجلب تجربة سفر أكثر راحة والاستمتاع بالنقل الأخضر في دولة الإمارات."

كان مركز النقل المتكامل في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي كشف سابقاً عن برنامج تطوير الكفاءات في مجال الحافلات الخضراء الذي أُجري تنفيذه بالشراكة مع خبراء رائدين في حافلات الهيدروجين والكهربائية من كوريا الجنوبية والصين.

يوفر البرنامج أيضاً فرصة لتبادل المعرفة مع خبراء تقنيين دوليين. وسوف يؤهل الموظفين في الإمارات لقيادة إجراءات التخطيط والعمليات لحافلات الهيدروجينية والكهربائية وبنيتها التحتية. ويهدف إلى تقدم تطوير وتوطين الحلول المبتكرة المخصصة لتعزيز نظام النقل العام في أبوظبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

شركة الخوري للسيارات

كعضو في مجموعة شركات الخوري، تتمتع شركة الخوري للسيارات بخمسة عقود من الخبرة الواسعة في تجارة السيارات وتلتزم بتقديم خدمة ما بعد البيع لا تشوبها شائبة لجميع عملائها. من خلال تقديم خيارات النقل المخصصة، تهدف شركة الخوري للسيارات إلى وضع نفسها كمزود حلول النقل المثالي في الإمارات.

ازدهرت هذه المجموعة على مدى خمسة عقود بناءً على ثلاثة مبادئ أساسية - الصدق والنزاهة والالتزام.

منذ تأسيسها المتواضع مع عدد قليل من الأشخاص، شهدت الشركة نموًا كبيرًا وأصبحت الآن مؤسسة رائدة في المنطقة. يقوم نجاحها على معايير أخلاقية صارمة، ورؤية ديناميكية للإدارة، واتجاهات تقدمية تعكس التزامها في تقديم حلول ممتازة وإبداعية وفعالة من حيث التكلفة لبيئة أفضل.

​منذ تأسيس الشركة، ساهمت في تطوير المجتمع من خلال نمو عملياتها في مجالات مثل مبيعات السيارات، تجارة المعدات الكهروميكانيكية، الزراعة ومعدات البناء، العقارات، إدارة النفايات، ومؤخرًا صناعة الضيافة. يُقدر الابتكار كثيرًا ويُجرى الأعمال بنزاهة بروح العمل الجماعي من قبل فريق مكرس.

مع شبكة مبيعات واسعة مدعومة بصالات عرض، وقوة مبيعات متمرسة ومعرفة واسعة، ودعم شامل لقطع الغيار، وخدمة ما بعد البيع دقيقة، يتم تحقيق ثقة العملاء ورضاهم على أقصى مستوى.

قد استوردت شركة الخوري للسيارات وتمثل حصريًا علامات تجارية عالمية مشهورة مثل سوبارو ويوتونج وكينغ لونغ التي تم بحثها بدقة لملائمة منتجاتها مع الظروف المناخية القاسية في الشرق الأوسط وثبات سجلاتها.

حول مركز النقل المتكامل

يعتبر مركز النقل المتكامل هو الجهة المسؤولة عن تشغيل النقل العام وإدارة مواقف السيارات ومراكز رصد حركة المرور ومحطات وزن المحاور والمرافق اللوجستية للنقل السطحي للبضائع وقطاع الطرق وفقًا للخطط النقل المعتمدة التي تحسن جودة الخدمات المقدمة في القطاع.

تتمثل مهمتها في تنظيم وتطوير وإدارة النمو الحضري والنقل، لرخاء وسعادة المجتمع، من خلال ضمان نهج متكامل ومستدام للبنية التحتية والمرافق والخدمات الذكية والرائدة.

بالإضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لإنجاز تنمية متوازنة وشاملة تعزز القطاع النقل الذكي والمتكامل والمستدام في إمارة أبوظبي.