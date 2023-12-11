لتحقيق استدامة أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي

تتيح هذه الشراكة التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، للمزيد من المؤسسات في المنطقة الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال الأتمتة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، وسيمنس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن تعاونهما لتعزيز القدرة التنافسية للمزيد من الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم طموحاتها في مجال الاستدامة. وتم توقيع اتفاق التعاون بين الطرفين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم سيمنس وشركة الخليج للحاسبات الآلية بتطوير استراتيجيات جديدة للدخول إلى السوق لبناء وتوفير حلول تحويلية في مجال الأتمتة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وسيتم تصميم هذه الحلول بما يناسب مجموعة واسعة من تطبيقات الصناعة، بدءاً من توزيع شبكات المرافق، ووصولاً إلى إدارة المياه وعمليات توليد الطاقة.

ويتمحور هذا التعاون الجديد بين الشركتين على ضمان توفير أحدث تقنيات التشغيل للأجهزة والمنتجات والتطبيقات المستخدمة في الصناعات الرقمية. وسيوفر التعاون الذي يستند إلى مبادئ الثقة المعدومة ويستفيد من برنامج GBM Shield، برنامج الدفاع الإلكتروني الرائد من الخليج للحاسبات الآلية، أحدث التطورات في مجال اكتشاف التهديدات وتقييم نقاط الضعف وتخفيف المخاطر لمزيد من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي في أثناء تنفيذها لبرامج التحول الرقمي.

وتأتي الشراكة الجديدة هذه في ظل توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي بقدرة التقنيات الرقمية على المساهمة في خفض الانبعاثات العالمية في أكثر ثلاثة قطاعات إصداراً للانبعاثات، بما في ذلك قطاع الطاقة، بنسبة 20٪ بحلول عام 2050. كما يشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الأتمتة الذكية قادرة على شق "مسار جديد" نحو بناء اقتصادات مستدامة وتحول الطاقة.

وفي معرض تعليقه على اتفاقية الشراكة هذه، قال مايك ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: "نحن سعداء جداً بالانطلاق في هذه الرحلة التعاونية مع شركة سيمنس، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية في غمار المناقشات الجارية حالياً لمؤتمر COP28. ولا شك بأن جمع نقاط القوة التي يتمتع بها الطرفان لن يساهم فقط بإعادة تعريف المشهد الرقمي، بل سيعزز أيضاً البنية التحتية للأمن السيبراني في المنطقة. ويجسد هذا التعاون الالتزام الراسخ لشركة الخليج للحاسبات الآلية في بناء مستقبل يتلاقى فيه الابتكار التكنولوجي والاستدامة، مما يخلق قيمة دائمة للصناعات والمجتمعات المحلية. ونحن نهدف معاً إلى إرساء معايير جديدة للتميز التشغيلي والاستدامة".

من جانبه، قال المهندس محمد خليفة، الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط في شركة سيمنس: "يمثل تعاوننا مع شركة الخليج للحاسبات الآلية علامة فارقة أخرى في مسيرة سيمنس لتعزيز الابتكار الصناعي المستدام في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نهدف إلى تقديم حلول متطورة تمكّن الصناعات من تعزيز عملياتها، وتحقيق الازدهار في المشهد الراهن دائم التطور. وستساعد محفظتنا الرائدة من الحلول المخصصة للصناعات الرقمية، مدعومة بالخبرة الإقليمية الواسعة لشركة الخليج للحاسبات الآلية، في تمكين المزيد من المؤسسات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي للمستقبل."

بدوره، أضاف هاني نوفل، المدير العام ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة الخليج للحاسبات الآلية: "لا شك بأن التعاون ضروري جداً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار. ولهذا السبب تعمل الخليج للحاسبات الآلية وسيمنس على حشد نقاط قوتهما في مجالات عدة، مثل إنترنت الأشياء الصناعي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية. ومع قيام المزيد من المؤسسات، لا سيما التي تعمل في صناعات التصنيع والموارد، بدمج تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية في عملياتها، فقد باتت احتمالية تأثير مجرمي الإنترنت على الأنظمة المادية حقيقة لا مفر منها. ويساهم برنامج GBM Shield، برنامج الدفاع السيبراني الأكثر ابتكاراً لدينا، في تخفيف هذه التعقيدات والمخاوف باستخدام منصة أمن سيبراني للتكنولوجيا التشغيلية، مما يساعد المؤسسات في المنطقة على تبني التقنيات الرقمية بشكل آمن بكل ثقة واطمئنان".

وبعد الإعلان عن هذه الشراكة المهمة، قامت الشركتان بزيارة المنطقة الخضراء في مؤتمر COP28 لاستكشاف ما يقدمه معرض سيمنس، الذي يسلط الضوء على قدرة التقنيات الرقمية في إزالة الكربون، بما يعزز من تأثير الاستدامة.

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نُبذة عن سيمنس

سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة تكنولوجية تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات ذات قيمة مضافة للعملاء من خلال المصانع الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل النظيفة والأكثر راحة بالإضافة لحلول الرعاية الصحية المتقدمة. تعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها لتغيير الحياة اليومية لمليارات البشر حول العالم. تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة في أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية.

وخلال السنة المالية 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 77.8 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 8.5 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2023، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 320,000 موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 8 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم منذ عام 1990، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

ومن شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج شركة IBM، والتي نعمل كموزع وحيد وحصري لها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وشركة سيسكو التي نعمل معها كشريك ذهبي ورئيسي (وهو أعلى مستوى من الشهادات من شركة سيسكو).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmme.com