نورة الصانع: شراكتنا مع "إنفستكورب" تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بحلول استثمارية مبتكرة

محمد السادة: سعداء بالشراكة مع "إنفست جي بي" وتسهيل وصول عملائها إلى أفضل العروض الاستثمارية العقارية

في إطار جهودها المتواصلة لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لعملائها، أبرمت شركة الخليج كابيتال للاستثمار "انفست جي بي" - الذراع الاستثماري المملوك بالكامل من بنك الخليج- شراكة استراتيجية مع إنفستكورب، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة. تتيح هذه الشراكة لقاعدة عملاء إنفست جي بي وبنك الخليج الواسعة الوصول إلى محافظ إنفستكورب الاستثمارية العقارية المتنوعة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها في قطاعات عقارية متنوعة.

وتوفر محفظة إنفستكورب للعقارات السكنية لعملاء "انفست جي بي" وبنك الخليج إمكانية وصول العملاء إلى سلة متنوعة من العقارات في أسواق عدة تتوافق مع أهداف عملاء "انفست جي بي" وبنك الخليج الاستثمارية. ويقدم قطاع إسكان الطلاب للعملاء مزيجًا فريدًا من معدلات الإشغال المستقرة، مما يوفر لعملاء "إنفست جي بي" وبنك الخليج إمكانية الوصول إلى فئة الأصول هذه.

كما تتيح محفظة العقارات الصناعية لعملاء "إنفست جي بي" فرص مميزة للاستفادة من مرونة الأصول الصناعية، حيث يشهد قطاع العقارات الصناعية نشاطاً كبيراً على وقع نشاط التجارة الإلكترونية واتجاهات النقل الداخلي.

وبهذه المناسبة، علقت رئيس أول - الاستثمارات العقارية في شركة الخليج كابيتال للاستثمار "انفست جي بي" السيدة/ نورة الصانع بالقول: "تتوافق شراكتنا الإستراتيجية مع إنفستكورب تمامًا مع التزامنا بتزويد عملائنا بحلول استثمارية مبتكرة."

وأضافت: "إن السمعة القوية التي تتمتع بها إنفستكورب كمؤسسة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة وخبرتها في مجال العقارات، تجعل منها الشريك المثالي لتقديم فرص استثمارية مميزة لعملائنا".

من جانبه، قال رئيس سوق البحرين والكويت للثروات الخاصة لدى إنفستكورب السيد/ محمد السادة: "يسعدنا إبرام اتفاقية شراكة مع شركة "إنفست جي بي" وتسهيل إمكانية وصول عملائها إلى أفضل عروضنا الاستثمارية العقارية".

وأضاف: "تضمن هذه الشراكة تحقيق الكثير من المنافع للطرفين، حيث تتيح لشركة “إنفست جي بي" الاستفادة من خبرة إنفستكورب العالمية في مجال الاستثمار وسجلها الحافل في الاستثمار العقاري، كما تتيح لنا فرصة الوصول إلى قاعدة عملاء إنفست جي بي وبنك الخليج الواسعة والتعاون مع بنك الخليج البنك الرائد في الكويت."

شركة إنفست جي بي هي شركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره 10 ملايين دينار كويتي، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الرائدة والمبتكرة في مجال إدارة الثروات والأصول، الاستثمار، والخدمات الاستشارية للأفراد من ذوي الثروات العالية والمستثمرين من المؤسسات، كما تلتزم الشركة بالحفاظ على ثروات عملائها وتنميتها وتنويعها. كما تلتزم "إنفست جي بي" بأعلى المعايير الأخلاقية والتي تعد أحد أهم قيمها الأساسية، ويتم ذلك عن طريق فريق عمل متمرس من المتخصصين في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.

وتهدف إنفست جي بي إلى بناء قاعدة قوية لإدارة الاستثمار لعملائها وعملاء بنك الخليج، والمساهمة في إيرادات البنك وأرباحه من خلال استراتيجية استثمار قوية وحلول استثمارية مبتكرة. وتسعى الشركة إلى توسيع علاقاتها الاستراتيجية مع الشركات الكبرى وتعزيز مكانة الكويت كواجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

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