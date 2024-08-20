دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسرّ شركة الخليج العلمية ("جي إس سي")، المزود الرائد للحلول المخبرية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تعلن عن إبرام شراكة جديدة مع شركة قوانغدونغ هيسين العلمية الصينية (المُشار إليها في ما يلي بـ"هيسين"). سيسمح هذا التعاون الاستراتيجي لشركة "جي إس سي" بتمثيل شركة "هيسين" في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان. كما يساهم هذا التحالف في تعزيز قسم علوم الحياة في شركة "جي إس سي".

تأسست شركة "هيسين" في عام 2015، وهي متخصصة في الحلول التشخيصية لدعم أقسام الرعاية الصحية التنفسية والبحوث العلمية. وتتخذ شركة "هيسين" من قاعدة "آي يو آر" (الابتكار التعاوني بين القطاع - الجامعات - الأبحاث) التابعة للمختبر الوطني الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي في الصين (SKLRD). وتلتزم الشركة بدعم جهود البحث والتطوير المبتكر في تشخيص عدوى الجهاز التنفسي.

بموجب هذه الشراكة، ستتولى شركة "جي إس سي" توفير العديد من منتجات "هيسين" الرئيسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المنتجات تقنية حبيبات الدواء المجففة بالتجميد المبتكرة، مثل الخلطات المتكاملة الجاهزة للاستخدام لتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، والخلطات الرئيسية لتحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR)، والخلطات الرئيسية للاختبارات فائقة السهولة القائمة على صبغة السيانين التي ترتبط بأي "جزئ حمض نووي مزدوج" لتحليل تفاعل البوليميراز الكمّي (SYBR Green RT-qPCR) والخلطات الرئيسية لتقنية BlueMix لتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي. تلبي هذه المنتجات مختلف المتطلبات البحثية، وتوفر حلولاً موثوقة وفعالة لعلم الأحياء الجزيئي. وتحتوي تقنية "هيسين" على إنزيم خاص يعزز دقة تجارب تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل وفعاليتها، حتى في الظروف الصعبة.

وفي إطار التعاون مع "هيسين"، تعمل شركة "جي إس سي" على تعزيز حافظتها في مجال علوم الحياة، من خلال تطوير حلول جديدة لتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل وتفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم منتجات "هيسين" جنباً إلى جنب مع أجهزة التدوير الحراري لتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل من شركة Analytik Jena ( TOneو TrioوTadvance) وتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (Q-tower)، التي تقدم نتائج دقيقة وفعالة استناداً إلى هذه العروض. وتتميز الخلطات الرئيسية من "هيسين" بأنها مجففة بالتجميد، وتوفر دقة عالية وحساسية كبيرة وتفاعلية سريعة، إلى جانب كونها سهلة التخزين.

ستساهم هذه الحلول المتطورة بتعزيز قطاع علوم الحياة في المنطقة، وتوفير خدمات مخبرية من الدرجة الأولى وتعزيز التقدم العلمي وتحسين جودة الحياة. هذا وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على التزام شركة الخليج العلمية بتقديم أحدث التقنيات والحلول التحليلية الشاملة لأسواقها.

لمحة عن "هيسين"

تعمل "هيسين" في مجال التكنولوجيا الحيوية وتتخذ من الصين مقراً لها، وهي شركة متخصصة في تطوير وإنتاج الكواشف التشخيصية وأدوات الاختبار المخبرية. اكتسبت الشركة اهتمامًا كبيرًا خلال جائحة كوفيد-19 بفضل جهودها السريعة في تطوير الاختبارات التشخيصية وتوزيعها للمساعدة في الاستجابة العالمية للجائحة. تركز شركة "هيسين" على البحث والتطوير، مستفيدةً من التقنيات المتقدمة لتزويد أخصائيي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بحلول تشخيصية دقيقة وموثوقة.

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