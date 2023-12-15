استأنفت الشركة الناقلة رحلاتها إلى المدينة اليابانية في 12 ديسمبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مقدم الخدمات الجوية المشهور عالمياً، عن مواصلة خططها التوسعية على مستوى شبكة الطيران، وتسيير رحلات إلى المزيد من الدول أكثر من أي شركة طيران أخرى، حيث أضافت خط جديد للرحلات الجوية إلى مطار أوساكا الدولي ابتداءً من 12 ديسمبر.

وتُشكل هذه الخطوة، دلالة واضحة على التزام شركة الخطوط الجوية التركية المتواصل، بتوسيع شبكة رحلاتها، لضمان وصول المسافرين إلى عدة وجهات والاستمتاع بخدمات السفر التي لا مثيل لها. وسيتم تسيير الرحلات الجوية إلى أوساكا أربعة أيام في الأسبوع - أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة والأحد - بين مطار إسطنبول ومطار أوساكا الدولي، عبر طائرة بوينج 787-9.

وقال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، الأستاذ الدكتور أحمد بولات:"سيساهم استئناف رحلاتنا إلى أوساكا في تعزيز مكانة وتواجد الخطوط الجوية التركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما يؤكد على تفانينا في ربط الناس والثقافات حول العالم".

وأضاف "سنواصل في جهودنا لتقديم خدماتنا وفق أعلى مستويات الجودة، وتمكين المسافرين عبر خطوطنا لاستكشاف العالم من خلال شبكة رحلاتنا الواسعة النطاق والبعيدة المدى".

تُعتبر أوساكا، ثالث أكبر مدينة في اليابان بعد طوكيو ويوكوهاما على التوالي، وواحدة من أبرز الوجهات السياحية والأكثر شعبية ضمن البلدان الجزرية. كما تُصنّف أوساكا باعتبارها عاصمة المأكولات اليابانية، وتُعرف بأنها مدينة الذواقة، إلى جانب موقعها كبوابة لاستكشاف منطقة كانساي وكيوتو ونارا وكوبي.

باتت الفرصة حالياً متاحة أمام السياح، الذين يتطلعون إلى استكشاف روائع اليابان، للاستمتاع بمزيجٍ من المعالم التاريخية والحديثة الفريدة في أوساكا مع الخطوط الجوية التركية.

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نبذة عن ال خطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.