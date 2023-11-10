ستقام التصفيات النهائية لكأس الخطوط الجوية التركية العالمي للغولف في ديسمبر في منتجع غلوريا سيرينيتي في أنطاليا، تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت شركة الخطوط الجوية التركية، مزود خدمة الطيران العالمي ، بالنجاح الكبير لبطولة "كأس الخطوط الجوية التركية العالمي للغولف" في دبي. وشهد هذا الحدث السنوي المرتقب، الذي يُعتبر أكبر بطولة جولف للشركات العالمية، مشاركة واسعة وحضره شخصيات محلية رفيعة المستوى ورجال الأعمال.

وهذا العام، احتفلت البطولة بالنسخة الثامنة لمنافسات الجولف للشركات العالمية، بمشاركة واسعة تخطت 80 ألف مشارك. وتُعتبر بطولة دبي التي تستضيفها الإمارة للمرة الثمانين، واحدة من 85 فعالية، التي تمنح اللاعبين الهواة الفائزين الفرصة للمنافسة في التصفيات النهائية للكأس التي تنظمها شركة الخطوط الجوية التركية، والمقررة في ديسمبر في منتجع غلوريا سيرينيتي في أنطاليا، تركيا.

وفازت مالين جوي أونسون بالمركز الأول، وحصل جريجوري ماثيو على المركز الثاني، في حين ذهب المركز الثالث إلى باير خان. وفاز في مسابقة "الأقرب إلى الدبوس" وليد العطار بين المشاركين الذكور وغابرييل سوريانو بين المشاركين الإناث. في حين نال باير خان أقل نسبة تسجيل إجمالية.

علق المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية في دبي محمد زينغال، قائلاً: "نتوجه بالشكر الجزيل لجميع ضيوفنا الذين ساهموا في هذا النجاح الكبير الذي حققه كأس الخطوط الجوية التركية العالمي للغولف في دبي. لقد كانت بطولة مميزة ضمن سلسلة بطولات نادي أشلي وود للجولف TAWGC . ونتقدم بالتهنئة للفائزة بالمركز الأول مالين جوي أونسون. ونتمنى لها حظاً موفقاً خلال مشاركتها في التصفيات النهائية في تركيا".

توجه شركة الخطوط الجوية التركية سنوياً، دعوات شخصية للمشاركين، وتمنحهم فرصة فريدة لتعزيز أدائهم الرياضي، والمنافسة على ملاعب الجولف المرموقة مثل رويال بيركديل وغلينيغلز ونادي كيه ولو جولف الوطني. ولقد ساهم الدعم الذي تقدمه شركات الطيران، مثل بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة وبطولة TAWGC في أنطاليا، في تعزيز مكانة هذه الفعاليات، حيث باتت وجهة عالمية بارزة للاعبي الجولف.

وتقدم الخطوط الجوية التركية، رحلة السفر لجميع المتأهلين لنهائيات كأس الخطوط الجوية التركية العالمي للغولف، إلى تركيا، وتتيح لهم الاستمتاع بمستويات عالية من الراحة والرفاهية التي توفرها درجة رجال الأعمال.

حصدت شركة الخطوط الجوية التركية على تصنيف سكاي تراكس، كأفضل شركة طيران في أوروبا. وتتميز الشركة بجهودها الداعمة لمختلف الأنشطة الرياضية وليس فقط رياضة الجولف. ويُشكل تنظيم بطولة كأس العالم للجولف من قبل الخطوط الجوية التركية، دلالة واضحة على تفاني الشركة والتزامها تجاه مبادىء الروح الرياضية، الأمر الذي يعزز مكانتها وموقعها باعتبارها الشركة الوحيدة الراعية لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم (UEFA Champions League).

تقدم فنادق ومنتجعات جلوريا وRuck & Maul، الرعاية لبطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمي للغولف 2023.

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نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.