المنامة ، مملكة البحرين: أعلنت اليوم شركة الخدمات المالية العربية (مصر) عن إطلاقها لخدمات قبول مدفوعات التاجر في مصر. بصفتها المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن إطلاق خدمات الشركة في مصر سيمكن التجار والمؤسسات المالية من الاستفادة من خدمات المدفوعات المقدمة من الشركة، مما يوفر حلولًا أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وغنية بالبيانات.

سيتمكن التجار في مصر الآن بالوصول إلى خدمات الشركة لقبول المدفوعات وتحويل العملة الديناميكي والبيانات والذكاء الاصطناعي. بصفتها أداة التمكين الرائدة في تحويل المعاملات الرقمية ، تخطط الشركة لطرح مجموعتها الواسعة من حلول الدفع بشكل تدريجي، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع عبر الهاتف المحمولSoft PoS ، وإدارة الإنفاق، وإمكانيات قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وعمليات البطاقات، والمحافظ الإلكترونية في السوق المصري.

تمكن فريق شركة الخدمات المالية العربية (مصر) بضم 15 تاجرًا في مصر على منصة الشركة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لبدء العمل مؤخرًا.

قال إسلام أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة Quick Air Travel، وهي إحدى الشركات الأولى التي قامت بتجربة خدمات المدفوعات المقدمة من شركة الخدمات المالية العربية (مصر) : "لقد حققنا المزيد من الإنجازات من خلال الخدمات المتعددة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (مصر)".

"لقد أدى وجود نظام أجهزة نقاط البيع مع حلول المدفوعات المتكاملة والحلول متعددة القنوات إلى تغيير طريقة إدارة أعمالنا، مما جعلها عملية سهلة وسلسة. يسعدنا أننا تمكنا من تحويل أعمالنا إلى شركة الخدمات المالية العربية (مصر) ونشعر بثقة أكبر في قدرتنا على النمو، مما يضمن أننا لن نفوت أي عملية بيع أبدًا، بينما نحن نتطلع إلى المستقبل"

قال سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: “يسعدنا أن نوسع خدماتنا إلى مصر، وهي خطوة طبيعية تالية بعد تأسيس وجود قوي في أسواقنا المحلية حيث بدأنا في مملكة البحرين وسرعان ما تفرعنا إلى عمان. والآن مصر لخدمة عملائنا ".

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن خططها لتوسيع وجودها في مناطق جغرافية جديدة ، بما في ذلك مصر ، كسوق إستراتيجي رئيسي لأعمال الشركة. مع شركة الخدمات المالية العربية (مصر) سيتم تخصيص أحدث حلول الدفع الرقمية والابتكارات التكنولوجية للشركات والتجار والمؤسسات المالية في جميع أنحاء مصر.

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفيةABC ، تفتخر شركة الخدمات المالية العربية AFS بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة. تمتد هذه الخدمات لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. من خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد أدى تفانيها في الابتكار إلى جعل شركة الخدمات المالية العربية AFS قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية والمزيد. تمتلك شركة الخدمات المالية العربية AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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نبذة عنAFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية AFS في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول دفع متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، والتي تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. كان مفتاح النجاح المتنامي والمستمر للشركة هو وجود فريق تنفيذي مصمم على الاستثمار في أحدث التقنيات المتطورة. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من خدمات الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات ، اكتساب التجار ، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة رائعة من الخدمات القيمة.

وأدى التركيز الذي توليه AFS على الابتكار إلى وضع الشركة كقوة دافعة في السوق، حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية، خدمات التاجر الموجهة للعملاء، حل الرواتب الرقمي الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغير ذلك الكثير.

حازت شركة AFS والتي تحظى بثقة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على جائزة أفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، وأفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين لعام 2022 من مجلة Global Business Outlook إلى جانب أفضل منصة لإدارة المدفوعات في البحرين لعام 2022 من مجلة الاقتصاد العالمي.

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