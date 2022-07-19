القاهرة ، مصر: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، الشركة العريقة والرائدة لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن خططها لتوسيع نطاق أعمالها في المدفوعات الإلكترونية في مصر، من خلال إنشاء مقرها الجديد في مصر. ستقدم AFS (مصر) أحدث حلول الدفع والابتكارات التكنولوجية للشركات والتجار والمؤسسات المالية في مصر.

وقال سامر سليمان ، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "لقد أتاح النمو غير المسبوق في السوق المصري على مدى السنوات الماضية فرصًا لجميع المؤثرون والمستثمرون في مجال المدفوعات الإلكترونية للتوسع إقليمياً. إن التوسع إلى أسواق جديدة هو مجرد الخطوة الأولى في إستراتيجية النمو الطموحة لدينا، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالتوسع، بل يتعلق أيضًا بوجودنا لخدمة عملائنا على نطاق محلي، أو إقليميًا لعملائنا الذين ينتشرون جغرافيًا بشكل أوسع، مع التركيز الحقيقي على جودة الخدمة وتسهيل إجراء المعاملات على عملائنا ".

وأضاف سليمان قائلاً: "تأتي خطوة دخولنا للعمل في السوق المصري لتعكس أهميته وإمكانياته المتعددة، كما تتماشى مع رؤية الشركة وطموحها لتصبح العامل التمكيني الرائد لتحويل المعاملات والمدفوعات الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."

وفي هذا السياق،أعلن سليمان قائلاً: "عين مجلس إدارة AFS توفيق محمود، خبير المدفوعات الإلكترونية ذو الخبرة الواسعة ولديه سجل حافل بالنجاحات، لرئاسة الأعمال الجديدة في مصر."

وتعليقًا على تعيينه، قال توفيق: "إنه لإمتياز حقيقي بالنسبة لي أن أتولى هذا الدور الهام والمؤثر، لما أعتبرها، الشركة الرائدة لحلول المدفوعات الإلكترونية إقليمياً والتي تتبع ثقافة الابتكار وقيادة الفكر والتركيز على العملاء. إنني أعتزم تقديم حلول دفع شاملة ومصممة خصيصًا لدعم وخدمة أنواع وأنشطة الأعمال في القطاعات المختلفة التي تعمل في مصر وللاستفادة من ثروة وتعدد المنتجات، الحلول والخدمات التي جلبتها شركة AFS إلى سوق المدفوعات الإقليمي".

من مقره في القاهرة، سيكون توفيق محمود مسؤولاً عن قيادة استراتيجية الشركة في مصر، وتنمية الفريق، ودعم نمو وتوسيع نطاق العملاء التجاريين في جميع القطاعات في أنحاء مصر.

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عن شركة الخدمات المالية العربية (AFS):

تم تأسيس شركة الخدمات المالية العربية AFS نتيجة رؤية القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن شركة AFS تسعى لتمكين الشركات والمستهلكين من خلال اكتشاف وابتكار والاستثمار في التقنيات المتفوقة التي تساعد في تشكيل مستقبل التجارب المالية. كشركة فرعية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، مملوكة من قبل 37 مصرفًا ومؤسسة مالية وتقدم خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة. وتعتبر حاليًا المزود الرائد والممكّن لحلول الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية في المنطقة. مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتشمل خدمات وحلول رائدة في مجال الدفع المبتكرة والشاملة ومعالجة البطاقات وحلول قبول مدفوعات التجار وخدمات التكنولوجيا المالية ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة. من خلال التركيز على الابتكار، رُسِخنا كقوة دافعة تقدم مجموعة كبيرة من حلول الدفع بما يشمل المحافظ الرقمية المحمولة، وخدمات قبول مدفوعات التجار الرائدة في السوق،

و حلول كشف الرواتب الرقيمة الرائدة في البحرين "الراتب"، ومراكز الاتصال العالمية وغيرها المزيد من الحلول الذكية والرائدة. من خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد تم تكريم الشركة كأفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، وأفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين لعام 2021 من مجلة آفاق الأعمال العالمية إلى جانب أفضل مقدم لحلول الدفع لعام 2021 من مجلة الأموال والصيرفة العالمية.

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