المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربيةAFS ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها النسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكروشباب" والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، خلال الفترة من من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بمنطقة الصخير.

وصرح السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "تعاون شركة الخدمات المالية العربية مع الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكروشباب" يبين مدى التزامنا برعاية ودعم الشباب في مملكة البحرين. ومن خلال تعزيز الإبداع وتطوير مهاراتهم، فإننا نعمل على تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال لقيادة المستقبل الاقتصادي للمملكة".

وأشاد السيد سليمان في ختام حديثه بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الفعال والمؤثر في دعم الشباب البحريني وكونه خير مثال يحتذى به، كما توجه بالشكر والامتنان إلى جمعية المستقبل الشبابية وجميع المشاركين في الملتقى سواء المتحدثين أو المشاركين، موكداً حرص والتزام شركة AFS على دعم مثل هذه المبادرات الشبابية، والإسهام بدور فعال ومؤثر في بناء منظومة شاملة تسعى إلى ترسيخ دعائم الابتكار، وإذكاء روح الإبداع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في ربوع مملكتنا الغالية.

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC و36 بنكًا ومؤسسة مالية. تخدم الشركة أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوفر العديد من منتجات وخدمات وحلول الدفع الرقمية المتطورة للبنوك والمؤسسات والتجار، والتي تشمل خدمات معالجة البطاقات، واكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية وخدمات القيمة المضافة. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في البحرين ومصر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

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