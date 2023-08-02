محمد الجابري: نخطط لضخ 3 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة



إيهاب الجابري: نمتلك سابقة أعمال تتخطى الـ 15 عاما في مجال التطوير والمقاولات



أحمد عزمي: الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة وخطط بديلة تناسب عملاء الشركة



أعلنت شركة الجابري للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الرابع «أيرا» بزايد الجديدة، ضمن خطتها التوسعية في غرب القاهرة.



وقال محمد الجابري، رئيس مجلس إدارة الجابري للتطوير العقاري، إن مشروع أيرا يقع على مساحة 22.5 فدان، في أحد أميز مناطق زايد الجديدة أمام بفرلي هيلز، ويضم 118 وحدة عبارة عن فيلات منفصلة، توين هاوس، وتاون هاوس.



كما يضم المشروع مول تجاري على مساحة 1700 متر لخدمة العملاء.



وأضاف الجابري أن الشركة استعانت بمكتب Arab Art للاستشارات الهندسية د.محمد شندي كاستشاري للمشروع لضمان خروج منتج نهائي مميز قادر على المنافسة ويلاقي احتياجات العملاء، ومن المقرر اتسليم المشروع خلال ثلاث سنوات.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الجابري للتطوير العقاري أن الشهية التوسعية للشركة في غرب القاهرة مدعومة بالنظرة المستقبلية لقوة منطقة زايد الجديدة وقدرتها على جذب استثمارات واعدة خاصة لما توليه الحكومة خلال الفترة الحالية من اهتمام غير مسبوق بتطوير مجتمعات عمرانية جديدة تناسب وجه مصر الجديد وتدعم خطط الجمهورية الجديدة.



وأشار إلى أن سابقة الأعمال والملاءة القوية لشركة الجابري تعد داعم كبير لمشروعاتها وتعزز جسور الثقة مع العملاء لما تنفذه الشركة على أرض الواقع.



ومن جانبه أكد إيهاب الجابري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجابري للتطوير العقاري، أن الشركة تمتلك سابقة أعمال تتخطى الـ 15 عاما في مجال التطوير والمقاولات، مضيفا أن الشركة تعمل بمنطقة زايد الجديدة والحزام الأخضر منذ 6 سنوات في تطوير 4 مشروعات بطاقة استيعابية 371 فيلا سكنية بالإضافة إلى المناطق الخدمية.



وأشار إلى أن سلسلة النجاح بدأت بمشروع لاك فيل مكون 65 فيلا على مساحة 10 فدان، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل.



ثم توالت النجاحات بمشروع ماجوريل والذي يضم 70 فيلا على مساحة 10 فدان وتم الانتهاء من المبيعات وإنهاء 90% من أعمال الإنشاءات جميع مراحل المشروع.



وأضاف إيهاب الجابري أن الشركة طرحت مشروع THE 8 بنفس المنطقة ويضم 116 فيلا و منطقة خدمية على مساحة 20 فدان، وتم الانتهاء من مبيعات 90 ٪؜ من إجمالي المشروع، وجاري استكمال أعمال الإنشاءات.



وقال أحمد عزمي، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن الجابري للتطوير العقاري تعتمد على خطط واستراتيجيات مدروسة للتوسع في مشروعات قوية قادرة على المنافسة في منطقة تضم كبار المطورين العقاريين، وتأتي قوة الشركة من سابقة أعمال قوية وسمعة طيبة في مجال التطوير العقاري والمقاولات.



وأكد عزمي أن الخطط التوسعية القوية تحتاج جهود كبيرة من إدارات المبيعات والتسويق لدعم تلك المشروعات وإعداد استراتيجيات غير مسبوقة لتحقيق المستهدفات البيعية وفق الجداول الزمنية التي تضعها الشركة، كما تقدم الشركة أنظمة سداد مرنة وخطط بديلة تناسب عملاء الشركة.



لافتا إلى أنه بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة وفريق العمل تم وضع خطة طموحة تساعد الشركة على المنافسة بمشروعات قوية في منطقة واعدة ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.



ودعما لمشروعات واستراتيجيات الشركة، أكد أحمد عزمي أن شركته تعتزم التعاقد مع كبرى شركات الإدارة والصيانة لتقديم منتج عقاري مميز.

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