· أدت الزيادة المتواصلة في الطاقة الإنتاجية إلى زيادة الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي

· تحسن ملحوظ في إجمالي الربح وصافي الربح

· الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية سوف تؤدي لتعزيز أوجه التآزر في جميع المجالات

الرياض: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الشركة الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022، حيث حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إيراداتها إلى 965.9 مليون ريال سعودي. في حين ارتفع هامش إجمالي الربح ل 23.3% من 22.8% في النصف الأول من العام 2021، بينما حققت أرباح تشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 107.5 مليون ريال سعودي (زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي)، ليبلغ الهامش 11.1%. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 43% على أساس سنوي من 22.2 مليون ريال سعودي ليصل إلى 31.7 مليون ريال سعودي، على خلفية الأداء القوي للإيرادات والارتفاع التدريجي في أسعار الدجاج الطازج.

وتعليقاً على النتائج، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة:"واصلنا تنفيذ برنامجنا لتوسيع الطاقة الانتاجية بنجاح، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قوية، مع زيادة شعبية منتجات التنمية خلال النصف الأول من العام، مع دفع عجلة الابتكار عبر جميع خطوط الإنتاج لدينا. ستؤدي أعمال التجديد التي انتهت مؤخراً في منشأتنا في المجمعة إلى الوصول لطاقة إنتاجية تعادل 420,500 طائراً في اليوم الواحد (بعد صافي السعة الإيجارية)، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات والربحية في الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير نحو هدفنا للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طائراً في اليوم الواحد بحلول العام 2025.

على الرغم من التقلبات في أسعار السلع العالمية، فإن مكانتنا القوية في السوق وتفضيل العملاء المتزايد لمنتجاتنا المتنوعة مكننا من تخفيف هذا التأثير، وذلك من خلال إدارة الأسعار بعناية مما أدى إلى تحسين هوامش الربح خلال هذه الفترة.

مع بداية المرحلة الجديدة في رحلة التنمية من خلال الشراكة الإستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية، نتوقع أن نحقق قيمة كبيرة ومستدامة لمساهمينا من خلال تعزيز جميع مراحل سلسلة القيمة، فضلاً عن تنويع منتجاتنا وتوسيع نطاق انتشارنا العالمي. وسنواصل بشكل جماعي الاستثمار بقوة في أعمالنا لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد المتوقع، والذي يمكن تحقيقه من خلال إطلاق علامة تجارية حلال جديدة عالمية بالتعاون مع شركة تايسون، والتي يمكن تسويقها في جميع أنحاء العالم".

من جهته، قال السيد أحمد عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية:

“نحن فخورون بتحقيقنا لعددٍ من الإنجازات المهمة منذ بداية العام، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية. إن استثماراتنا المستمرة في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز علاقاتنا طويلة الأمد مع شركائنا التجاريين الرئيسيين أثمر في تحقيقنا لأداء قوي خلال هذه الفترة، حيث حققنا نمواً ملحوظاً في الربحية.

كما نتطلع أيضاً لأن نرتقي بشركتنا إلى مستوىٍ جديدٍ كلياً، من خلال تطوير خبرتنا التقنية واغتنام الفرص الجديدة لإنشاء أوجه واسعة النطاق للكفاءات والتآزر عبر المجموعة، مع تسريع وتيرة النمو لدينا.

وقد حصلنا على تسهيلات تمويلية بقيمة 150 مليون ريال سعودي مؤخراً من صندوق التنمية الزراعية من خلال شركة التنمية الزراعية التابعة لنا، وذلك بهدف دعم خططنا الاستراتيجية للنمو. ويشكل هذا التمويل جزءاً من حزمة شاملة من القروض التي تتماشى مع المبادرات الحكومية الجارية لتعزيز إنتاج الغذاء. ونؤكد على التزامنا بدورنا الريادي في تعزيز أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية، من خلال إثراء منظومة العمل المحلي عن طريق جلب خبرات تقنية ذات مستوى عالمي إلى المملكة وخلق العديد من فرص العمل في السوق المحلية، والتي ستظهر نتيجة لشراكتنا الكبيرة مع تايسون للأغذية ".

تحليل الإيرادات

بلغت إيرادات التنمية عن النصف الأول من العام 965.9 مليون ريال سعودي، محققة ارتفاعاً بنسبة 31% على أساس سنوي من 734.9 مليون ريال سعودي. وكان نمو الإيرادات مدفوعاً بالأداء القوي في جميع القطاعات، ولا سيما الدواجن الطازجة والمنتجات المصنعة الأخرى، مما يعكس مزيجاً من تأثير الأسعار والكميات.

ارتفعت مبيعات الدواجن الطازجة، التي تشكل 69% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 666.2 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 510.7 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا النمو نتيجةً للزيادة المتواصلة في الطاقة الإنتاجية وحجم المبيعات، بالتزامن مع تنامي الطلب المتزايد على منتجات الشركة، فضلاً عن الارتفاع التدريجي في الأسعار في فئة الدواجن الطازجة. في عام 2021 وصلت الشركة إلى طاقة إنتاجية يومية تصل إلى 370,000 ألف طائراً، وزادتها إلى 420,500 طائراً في اليوم الواحد (بعد صافي السعة الإيجارية)، مسجلةً نمواً بنسبة 13.6% بعد تحديث منشأة الشركة في المجمعة، شمال الرياض.

ارتفعت إيرادات المنتجات المصنعة الأخرى بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 199.0 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2022. ونتجت هذه الزيادة في المبيعات على خلفية نمو الطلب في قطاع خدمات الأغذية، والمراجعة التدريجية للأسعار لعملاء الخدمات الغذائية الرئيسيين أثناء تجديد العقود.

ارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 26% لتصل إلى 91 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2022، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على منتجات الصحة الحيوانية ومعداتها.

وصلت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية إلى 9.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2022، ويعكس الربع الثاني الكامل منذ إطلاق استراتيجية الامتياز التجاري الغذائي. خلال هذه الفترة، افتتحت شركة التنمية 6 فروع جديدة لعلامة بوبايز في السعودية، ليصل اجمالي الفروع إلى 10 بتاريخ 30 يونيو 2022.

تحليل قائمة الدخل

ارتفعت تكاليف المبيعات عن الربع الثاني بنسبة 37.6% على أساس سنوي لتصل إلى 396.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2022، مقابل 288.3 مليون ريال سعودي. وتعكس هذه الزيادة التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لشركة التنمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 25.2% من 21.3% في الربع الثاني من العام 2021، حيث تجاوز التحسن في الإيرادات ارتفاع تكاليف المبيعات خلال هذه الفترة. وارتفعت تكاليف المبيعات في النصف الأول من العام 2022 بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 740.9 مليون ريال سعودي، مقارنةً بمبلغ 567.4 مليون ريال سعودي خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويرجع ذلك في الأساس إلى الارتفاع العالمي في تكلفة المواد الخام الرئيسية للشركة، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات، وبرنامج التوسع المستمر الذي تعتمده التنمية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

ومع ذلك، ارتفع هامش إجمالي الربح بنسبة 23.3% من 22.8% في النصف الأول من العام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 72.2 مليون ريال سعودي مقارنةً بمبلغ 32 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من هذا العام 107.5 مليون ريال سعودي، مقارنةً بمبلغ 80 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع نفقات المبيعات والنفقات العامة والإدارية بنسبة 35.1% على أساس سنوي.

ارتفع صافي الربح إلى 30.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2022، من 3.4 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021. في الوقت نفسه، ارتفع صافي الربح بنسبة 42.9% على أساس سنوي إلى 31.7 مليون ريال سعودي من 22.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2021، مما يعود إلى الأداء المستدام في جميع القطاعات، والذي يدفع نمو الإيرادات.

تحليل قائمة المركز المالي

أنهت التنمية هذه الفترة بإجمالي 125 مليون ريال سعودي بنقدية وما في حكمها. وزادت إجمالي القروض إلى 321 مليون ريال سعودي خلال هذا الربع من 302 مليون ريال سعودي في نهاية مارس 2022. وارتفعت النفقات الرأسمالية من 30 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2021 إلى 41 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2022، والتي تضمنت زيادة عدد الفقاسات، وزيادة القدرة الاستيعابية لتخزين المواد العلفية الخام وفق خطط الشركة التوسعية. ويتم توجيه النفقات الرأسمالية المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة لزيادة طحن الأعلاف وعمليات التصنيع الأولية وقدرات التصنيع الأخرى.

استراتيجية النمو

تعتمد استراتيجية التنمية لتعزيز موقعها في السوق على النمو العضوي وغير العضوي. من أجل اقتناص الفرص المربحة من الطلب المتزايد على الدواجن، وتماشياً مع الخطط الحكومية الاستراتيجية للوصول إلى 80% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن بحلول 2025، نستمر الشركة في الاستثمار بشكل كبير في توسيع طاقتها الانتاجية، وتواصل تحقيق تقدم جيد في هذا الصدد. وزادت الشركة مبيعاتها المحلية من الدواجن الطازجة بنسبة 9% على أساس سنوي من 49.2 مليون دجاجة في النصف الأول من العام 2021 إلى 53.5 مليون دجاجة في النصف الأول من العام 2022، نتيجة للاستثمارات المستمرة في أصولها وعملياتها. وأكملت التنمية مؤخراً تجديد منشأتها في المجمعة، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 420,500 طائراً في اليوم الواحد (بعد صافي السعة الإيجارية)، من 370,000 طائراً في اليوم الواحد في نهاية العام 2021.

كما واصلت التنمية الاستفادة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى التي أطلقتها الحكومة لتعزيز قطاع الأغذية المحلي، حيث حصلت الشركة على تمويل قصير الأجل بقيمة 150 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد الحبوب.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت التنمية مؤخراً على تسهيلات طويلة الأجل بقيمة 48.2 مليون يورو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من "رابوبنك" لدعم برنامجها التوسعي.

حققت التنمية إنجازاً هاماً آخر وهو الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية، حيث ستستحوذ تايسون على 15% من شركة التنمية الزراعية و60% من شركة تصنيع الأغذية الممتازة مقابل 70 مليون دولار أمريكي. تعتبر شركة التنمية هذه الشراكة علامة فارقة في رحلتها التي استمرت 60 عاماً، مما يدل على التزامها بدورها الرائد في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية وأهداف الاكتفاء الذاتي. كما ستمكّن التنمية من اكتساب الخبرة العالمية في الصناعة والتي تؤدي لاغتنام فرص النمو الناشئة في سوق الحلال. ومن خلال الاستفادة من هذا التعاون الهام، ستتمتع التنمية بوضعٍ جيد لتعزيز التنويع في منتجاتها وعملائها مع التوسع الجغرافي، وتقديم قيمة كبيرة من خلال تطوير عملياتها التشغيلية، مما سيمكن الشركة من تحقيق الكفاءات التشغيلية وتحسين الإيرادات والربحية في المستقبل.

آفاق العمل في السوق

استمرت اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في ممارسة ضغوط تضخمية على هوامش الأرباح خلال الفترة. ومع ذلك، بدأت أسعار الحبوب العالمية في التراجع عن ذروتها خلال النصف الأخير من الربع، على الرغم من أنها ظلت مرتفعة مقارنة بمتوسطها التاريخي لمدة 5 سنوات. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار الدواجن الدولية زيادة مطردة منذ النصف الثاني من العام 2020، لكن لا تزال أسعار الدواجن الطازجة المنتجة محلياً تنافسية مقارنةً بالدواجن المستوردة المجمدة.

من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية الحلال العالمية نمواً غير مسبوق على المدى الطويل، حيث تشير التقارير إلى معدل نمو سنوي مركب يقارب 10% بحلول العام 2032. وستساعد مثل هذه العوامل في نمو التنمية، لا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية.

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يكون مجموعة متنوعة من المشاريع التي تدعمها الحكومة، بشكل مباشر وغير مباشر، كجزء من رؤية السعودية 2030، تأثيراً إيجابياُ على الحصة السوقية للشركة بفضل زيادة الاستثمار في الطاقة الاستيعابية والإنتاج والتوزيع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد الشركة على مجموعة منتجاتها الواسعة وخبرتها العميقة في هذا القطاع ونموذج أعمالها المتكامل وعالي الكفاءة للاستفادة من نمو السوق وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تطبق شركة التنمية منهجية استراتيجية متكاملة في الاستدامة البيئية عن طريق نموذج العطاء والكسب والاستدامة الذي تنتهجه، ويهدف إطار الاستدامة إلى وضع أسلوب إيجابي تجاه أنشطة الشركة ومبادراتها في عدة مجالات كالمجتمع والبيئة

ومكان العمل والابتكار وسلامة الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، تتبع الشركة معايير بيئية صارمة يفرضها العمل في هذا القطاع، وتواصل الشركة عملها لتحسينها والارتقاء بها.

أعلنت الشركة خلال شهر مارس عن الفائز بجائزة شركة التنمية الغذائية للريادة الشاملة بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي تهدف إلى تحفيز العلماء والمبتكرين لإيجاد سبل كفيلة بتحويل نفايات إنتاج الغذاء إلى منتجات ذات قيمة كبيرة. والفائز بالجائزة الكبرى هي Polymeron من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وفي الربع الاول من العام 2022، حصلت شركة التنمية على شهادة المعايير العالمية لسلامة الحيوان من منظمة "أن أف أس إنترناشيونال"، مما يؤكد على قوة نظام سلامة الحيوانات الذي تتبعه الشركة، بالإضافة إلى سلسلة الإمداد القائمة بالكامل على البروتين. فضلاً عن ذلك، حصلت الشركة على شهادة "GAP" من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لقاء ممارستها الزراعية الجيدة.

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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1976 لتصبح جزءا من مجموعة الدباغ القابضة. ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والأردن والكويت. واعتباراً من 30 يونيو 2022، تدير الشركة 102 مزرعة بالإضافة إلى ستة مفارخ ومصنعي أعلاف وأربعة مسالخ وثلاثة مصانع لمعالجة الأغذية و13 منشأة للتخزين الجاف والبارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بمياه الصرف الصحي من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com

التوقعات والبيانات المستقبلية

يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي.

هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

والتوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

علاقات المستثمرين والاستفسارات الاعلامية

حسام أحمد الشريف

مدير علاقات المستثمرين

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