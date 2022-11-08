نمو قوي للإيرادات مدعوم بشكل رئيسي بمبيعات الدواجن الطازجة

استمرار انتعاش هوامش الربح خلال الفترة

استكمال الشراكة التاريخية مع تايسون للأغذية تدعم فرص النمو المستقبلية مع تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين

الرياض: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الشركة الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، اليوم، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 35.6% على أساس سنوي، لتصل إيراداتها إلى 1,525.4 مليون ريال سعودي.

في حين ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 24.1% مقارنة بـ 22.5% للفترة ذاتها من العام السابق، بينما حققت الشركة أرباحا تشغيلية قبل احتساب المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 185.9 مليون ريال سعودي (بزيادة نسبتها 61% على أساس سنوي)، ليبلغ الهامش 12.2%. كما ارتفع الربح الصافي بنسبة144.9 % على أساس سنوي من 25.9 مليون ريال سعودي ليصل إلى 63.5 مليون ريال سعودي، على خلفية استمرار الزيادة في حجم المبيعات، بدعم من التوسع المستدام في الطاقة الإنتاجية وارتفاع الطلب الاستهلاكي على الدواجن الطازجة المنتجة محليا.

تعليقاً على النتائج، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة: "اختتمنا الربع الثالث بنمو قوي لكل من الإيرادات والأرباح، وذلك بفضل مواصلة خططنا لتنفيذ برنامجنا لتوسيع الطاقة الإنتاجية بنجاح، كما استفدنا من ظروف السوق المواتية وقدرتنا على تلبية متطلبات العملاء المتغيرة من خلال تنويع المنتجات ضمن محفظة التنمية الشاملة.

وبفضل مكانتنا كلاعب إقليمي رائد في مجال الدواجن، والشعبية المتزايدة للعديد من منتجاتنا، والدعم الحكومي المستمر لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تمكنا من مواجهة تقلبات أسعار السلع الأساسية والتحكم بهياكلنا للتسعير، مما أدى إلى تحسين الهوامش الربحية للربع الثالث على التوالي.

ومع بداية المرحلة الجديدة في رحلة التنمية من خلال شراكتها التاريخية مع تايسون للأغذية، نتوقع أن تتيح لنا مجالات متنوعة وخلق فرص جديدة لتحقيق قيمة كبيرة ومستدامة لمساهمينا، فضلاً عن تعزيز ريادتنا في السوق من خلال إدخال تحسينات الحجم والانتشار الجغرافي والكفاءات التشغيلية، بالإضافة الى تمكيننا من تقنيات الإنتاج المتقدمة والمبتكرة."

ملخص أبرز ملامح الأداء المالي

مليون ريال سعودي الربع الثالث 22 الربع الثالث 21 التغيير الأشهر الـ 9 الأولى 22 الأشهر الـ 9 الأولى 21 التغيير الإيرادات 559.5 389.9 43.5% 1,525.4 1,124.8 35.6% إجمالي الربح (الخسارة) 141.9 85.1 66.8% 366.9 252.6 45.3% الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 78.4 35.6 120.3% 185.9 115.5 61.0% صافي الربح (الخسارة) 31.7 3.7 755.53% 63.5 25.9 144.9%

من جهته، قال السيد أحمد عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "يعكس النمو السريع لشركة التنمية الغذائية في قطاع الاغذية لتحقيق الاهداف الطموحة حسب استراتيجية الشركة لكي نصبح الشركة الرائدة في تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لدعم رؤية 2030، واهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة، واتباع افضل الممارسات البيئية للإنتاج والاستدامة. بالإضافة الى ذلك، الدخول في سوق الحلال العالمي من خلال جذب استثمارات عالمية للمملكة، سيتيح المجال لنقل المعرفة وتوطين الوظائف والمحتوى المحلي، للمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع محليا والاستفادة من الميز التنافسية للمنتجات الوطنية "حلال وصناعة سعودية" لتصدير منتجاتنا واقتناص الفرص في سوق الحلال العالمي المتنامي. وسيساهم ذلك في أهداف الاستدامة لدينا و تعظيم الارباح للمساهمين، مع توفير أعلى مستوى من الجودة للعملاء والمستهلكين."

تحليل الإيرادات

بلغت إيرادات التنمية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 1,525.4 مليون ريال سعودي، محققة ارتفاعاً بنسبة 35.6% على أساس سنوي من 1,124.8 مليون ريال سعودي. وكان نمو الإيرادات مدفوعاً بالتوسع في حجم المبيعات عبر محفظة الشركة المتنوعة من المنتجات والخدمات ، ولا سيما قطاع الدواجن الطازجة والأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية.

ارتفعت إيرادات الدواجن الطازجة، التي تشكل 69% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 36.3% على أساس سنوي في فترة التسعة أشهر من العام 2022 لتصل إلى 1،057.6 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 775.8 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا الأداء الإيجابي نتيجة لاستمرار خطط زيادة الطاقة الإنتاجية، بالتزامن مع المبادرات الحكومية الاستراتيجية لتعزيز إنتاج الدواجن والارتفاع المستمر في الطلب المحلي على الدواجن الطازجة.

ارتفعت إيرادات المنتجات المصنعة الأخرى التي تشكل 19% من إجمالي الإيرادات بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 290.1 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022. ونتج هذا عن نمو الطلب في قطاع خدمات الأغذية، مما أدى الى زيادة حجم المبيعات.

ارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 60% على أساس سنوي لتصل إلى 161.1 مليون ريال سعودي بعد أن كانت عند 100.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على منتجات الصحة الحيوانية ومعداتها.

وصلت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية إلى 16.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، بعد إتمام الربع الثالث الكامل منذ إطلاق استراتيجية الامتياز التجاري الغذائي. وخلال الربع الأخير، افتتحت شركة التنمية 3 فروع جديدة لعلامة بوبايز في السعودية، ليصل اجمالي الفروع إلى 13 فرعا بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

تحليل قائمة الدخل

ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 37.0% على أساس سنوي لتصل إلى 417.6 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022، مقابل 304.8 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق. وتعكس هذه الزيادة التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لشركة التنمية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 66.8% على أساس سنوي ليصل إلى 141.9 مليون ريال سعودي بعد أن كان عند 85.1 مليون ريال، مدفوعا بالارتفاع الكبير في حجم المبيعات وانتعاش الهوامش. وبالنسبة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 32.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,158.5 مليون ريال سعودي من 872.2 مليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة حجم المبيعات بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة والمنتجات المصنعة الأخرى. ومع ذلك، تصاعد إجمالي الربح في فترة التسعة أشهر بنسبة 45.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 366.9 مليون ريال سعودي من 252.6 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعا بتحسن الهوامش الربحية، وتعزيز استخدام الأصول، وزيادة الكفاءات التشغيلية.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 78.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من 2022 مقارنةً بمبلغ 35.6 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2021. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 185.9 مليون ريال سعودي، مقارنةً بمبلغ 115.5 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع نفقات المبيعات والنفقات العامة والإدارية بنسبة 33.7% على أساس سنوي.

ارتفع صافي الربح إلى 31.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022، من 3.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2021 ممثلا قفزة كبيرة بنسبة 755.53% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الربح في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بنسبة 144.9% على أساس سنوي ليصل إلى 63.5 مليون ريال سعودي من 25.9 مليون ريال سعودي، نتيجة النمو الكبير في الإيرادات خلال الفترة بفضل نمو الإيرادات حيث استمرت مبيعات الدواجن الطازجة في التزايد.

تحليل قائمة المركز المالي

أنهت التنمية هذه الفترة بإجمالي 125.4 مليون ريال سعودي نقدا وما في حكمه. وزادت إجمالي القروض إلى 395.7 مليون ريال سعودي بنهاية 30 سبتمبر 2022، ارتفاعا من 321 مليون في نهاية يونيو 2022.

وانخفضت النفقات الرأسمالية من 87.8 مليون ريال سعودي في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021 إلى 82.7 مليون ريال سعودي لنفس الفترة هذا العام. ويتم توجيه النفقات الرأسمالية المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة لزيادة طحن الأعلاف وعمليات التصنيع الأولية وقدرات التصنيع الأخرى.

استراتيجية النمو

تواصل التنمية المضي قدما نحو تحقيق خطط نموها الطموحة، والتي تشمل توسيع طاقتها الإنتاجية لكل من الدواجن الطازجة والمنتجات المصنعة الأخرى، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تلبي المتطلبات المتغيرة للمستهلكين المحليين والدوليين.

في حين تواصل حكومة المملكة العربية السعودية تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز قطاع الدواجن المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. فعلى سبيل المثال، وفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تتطلع المملكة إلى توطين 85٪ من صناعات الأغذية المحلية بحلول عام 2030. كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة مؤخرا عن إطلاق شركة تطوير المنتجات الحلال تهدف إلى توطين الصناعات الحلال في المملكة، لتشمل قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، مع تمكين الشركات السعودية من التوسع إلى أسواق الحلال العالمية. وإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لاستثمار 17 مليار ريال سعودي في التوسع في إنتاج الدواجن محليا لتحقيق طاقة مستهدفة تبلغ 1.3 مليون طن من الدجاج سنويا. وفي ضوء هذه التدابير الاستراتيجية، تتمتع التنمية بمكانة قوية تمكنها من الاستفادة من العديد من فرص النمو وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الدواجن الإقليمي.

وحققت التنمية إنجازاً هاماً آخر وهو الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية، والذي بموجبه تستحوذ تايسون على 15% من شركة التنمية الزراعية و60% من شركة تصنيع الأغذية الممتازة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون الى تحقيق عوائد كبيرة للمساهمين على المديين القريب والبعيد، كما يظهر التزام التنمية بدورها الرائد في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية وأهداف الاكتفاء الذاتي. ومع إمكانية إيجاد العديد من المجالات لخلق قيمة كبيرة، من المقرر أن تشهد التنمية تحسينات ضخمة عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، مع اكتساب تقنيات الإنتاج المتقدمة لدعم التركيز الاستراتيجي على الاستدامة والابتكار في إنتاج الأغذية.

آفاق العمل في السوق

تتميز البيئة التشغيلية المحلية بعوامل مواتية، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام، والزيادة السريعة في عدد السكان، والاستهلاك المرتفع نسبيا للفرد من الدواجن. وتشير التقارير أيضا إلى أن سوق الدواجن في المملكة العربية السعودية سيشهد فترة من النمو المطرد خلال السنوات القليلة المقبلة.

من المتوقع أن يكون للمجموعة المتنوعة من المشاريع التي تدعمها الحكومة، بشكل مباشر وغير مباشر، كجزء من رؤية السعودية 2030، تأثيراً إيجابياُ على الحصة السوقية للشركة بفضل زيادة الاستثمار في الطاقة الاستيعابية والإنتاج والتوزيع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد الشركة على مجموعة منتجاتها الواسعة وخبرتها العميقة في هذا القطاع ونموذج أعمالها المتكامل وعالي الكفاءة للاستفادة من نمو السوق وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين. كما من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية الحلال العالمي نمواً غير مسبوق على المدى الطويل، حيث تشير التقارير إلى معدل نمو سنوي مركب يقارب 10% بحلول العام 2032. وستساعد مثل هذه العوامل في نمو شركة التنمية، لا سيما في ضوء شراكتها الاستراتيجية مع تايسون للأغذية.

الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تطبق شركة التنمية منهجية استراتيجية متكاملة للاستدامة البيئية عن طريق نموذج العطاء والكسب والاستدامة الذي تنتهجه، ويهدف إطار الاستدامة إلى وضع أسلوب إيجابي تجاه أنشطة الشركة ومبادراتها في عدة مجالات كالمجتمع والبيئة ومكان العمل والابتكار وسلامة الحيوانات. وتتبع الشركة معايير بيئية صارمة يفرضها العمل في هذا القطاع، وتواصل عملها لتحسينها والارتقاء بها.

وعلاوة على ذلك، أعلنت التنمية مؤخرا عن إطلاق نسخة أخرى من تحدي الاستدامة العالمي لجوائز ريادة الأعمال الشاملة بقيمة مليون دولار، والذي يهدف إلى اكتشاف حلول تكنولوجية مبتكرة لتمكين التحول من الذرة المستوردة والأعلاف القائمة على فول الصويا إلى علف الدواجن المستدام والمنتج محليا.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة عامة مدرجة في تداول السعودية. والجدير بالذكر أن مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية الغذائية. ويشتمل نموذج أعمال الشركة المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والأردن والكويت. واعتباراً من 30 سبتمبر 2022، تدير الشركة 102 مزرعة بالإضافة إلى ستة مفارخ ومصنعي أعلاف وأربعة مسالخ وثلاثة مصانع لمعالجة الأغذية و13 منشأة للتخزين الجاف والبارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة بحلول نهاية عام 2025، والتي تُروى بالمياه المعالجة من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com

التوقعات والبيانات المستقبلية

يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

والتوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

علاقات المستثمرين والاستفسارات الاعلامية

حسام أحمد الشريف

مدير علاقات المستثمرين

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