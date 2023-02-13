تحسن الإيرادات واجمالي الربح خلال العام، بفضل التنفيذ المستمر للخطط التوسعية للتنمية

مبيعات الدواجن الطازجة تواصل دفع نمو الإيرادات بنسبة 43% خلال 2022

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة التنمية الغذائية اليوم، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت فيه الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 42.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,727.0 مليون ريال سعودي.

وارتفع هامش إجمالي الربح بشكل كبير من 19.2٪ في السنة المالية 2021 إلى 24.3٪، في حين حققت الشركة أرباح تشغيلية قبل احتساب المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 220.3 مليون ريال سعودي (بزيادة نسبتها 142.5٪ على أساس سنوي) ليبلغ الهامش 13٪. كما ارتفع الربح الصافي العائد إلى ملاك الشركة بشكل ملحوظ من 13.6 مليون ريال سعودي إلى 186.8 مليون ريال سعودي، متأثراً إلى حد كبير بتحقيق مكسب لمرة واحدة بلغ 101.9 مليون ريال سعودي (تم تسجيله في قائمة الدخل)، نتيجة الشراكة مع شركة تايسون للأغذية ("تايسون")، والتي تضمنت الاستحواذ على 60٪ من أسهم شركة تصنيع الأغذية الممتازة ((SFPC من قبل تايسون.

استراتيجية النمو

مع إنهاء الشركة لعام آخر مليء بالنجاحات، يظل الأساس القوي للشركة قائما ليتيح المجال للتنمية بالاستمرار في تحقيق التقدم وفق جدول أعمالها التوسعي. وتتمتع الشركة بوضع ممتاز يؤهلها للشروع في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مدعومة بالتوسع في جميع مراحل سلسلة القيمة والانتشار في مناطق جغرافية جديدة، من شأنها توفير فرص متعددة في سوق الأغذية الحلال العالمي. ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة النمو للشركة وتعزيز التزامها بأهداف المملكة المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مع جلب المعرفة الصناعية ذات المستوى العالمي إلى السوق المحلية.

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