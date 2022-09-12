تُعد Fimple شركة تركية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، تقدم خدمات مالية متطورة قائمة على السحابة، حيث اجتذبت بالفعل استثمارات كبيرة، وتضع خططًا طموحة للتوسع عالميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: لقد عزز قطاع التكنولوجيا المالية مؤخرًا مشاركته في بيئة الاستثمار العالمية؛ مثال على ذلك شركة Fimple التي تتخذ من اسطنبول مقرًا لها والتي أطلقت عملياتها في لندن أيضًا في وقت سابق من هذا العام، حيث استقطبت شركة التكنولوجيا المالية الناشئة بالفعل استثمارات بقيمة 2 مليون دولار وتحظى بخطط طموحة للتوسع العالمي، وذلك حسبما أعلن مسؤولو الشركة هذا الأسبوع.

يقول د. موكاهيت جونديباهار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة Fimple: "من موقعنا الجديد في لندن، المستقر في قلب النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا المالية، نهدف إلى تلبية احتياجات القطاع المالي الدولي من خلال نطاق واسع من الحلول التكنولوجية المتقدمة المستندة إلى السحابة".

الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الساحة العالمية

تقدم شركة Fimple حلولًا تكنولوجية قائمة على السحابة "غير متأثرة بالبشر" مصممة تحديدًا للمؤسسات المالية، وخاصةً البنوك الرقمية، لتحويل نماذج الأنشطة التجارية عبر العمل المصرفي كخدمة (BaaS) والمنصات والأنظمة الرئيسية لتلك النماذج إلى قيمة نقدية. ولقد حققت الشركة الناشئة بالفعل نجاحًا كبيرًا في عالم التكنولوجيا المالية، حيث جمعت استثمارات رائعة لإنجاز خططها نحو توسيع نطاقها العالمي.

يقول جونديباهار: "خلال شهرين فقط، نجحنا في جذب استثمارات بقيمة 2 مليون دولار في جولة استثمارية تمهيدية". ويضيف قائلًا: "بفضل هذه الاستثمارات الكبيرة - إلى جانب موقعنا الإستراتيجي في المملكة المتحدة – وضعنا قدمنا بالفعل على أول طريق الوصول إلى الساحة العالمية".

تعمد شركة Fimple حاليًا إلى تكثيف عملياتها على الصعيد العالمي، لا سيما في السوق الأوروبية. يقول جونديباهار: "نأمل أن تكون لندن نقطة بداية نتخطاها سريعًا للوصول إلى مناطق جغرافية أخرى، تشمل آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا".

ويضيف قائلًا: "قبل نهاية عام 2024، نعزم على أن نحظى بمكاتب إقليمية عديدة في أوروبا الشرقية والخليج العربي، من بينها مكتب في دبي".

"أحدث ما تم تحقيقه"

تم تأسيس شركة Fimple في شهر مارس من هذا العام على يد جونديباهار وعبد الرحمن سينار، اللذين صنعا اسمًا له ثقل بالفعل في عالم التكنولوجيا المالية. وفي شهر أغسطس، تمكنت الشركة الناشئة من أن تحظى بفريق مشكَّل من 30 مهندسًا متمرسًا ومتخصصًا في جوانب مختلفة بمجال تكنولوجيا التعامل المصرفي.

ومع وضع النمو المتزايد تزايدًا مستمرًا نصب أعينها، تأمل الشركة في مضاعفة حجم موظفيها بحلول نهاية هذا العام. يقول جونديباهار موضحًا: "إن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في حالة تطور دائمة، حيث تحرص شركة Fimple على ان تبقى في طليعة هذه العملية التطورية في المستقبل القريب".

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