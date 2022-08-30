قامت شركة التقنية المالية العالمية، مؤسسة فكرة تطبيق OM Pay"لمّة" بعرض منتجاتها في مبادرة المجلس للذكاء الاصطناعي وعلم البيانات (المجلس هاكاثون) والذي أقيم مؤخرًا في كلية الدراسات المصرفية. حيث تمحورت المبادرة حول فكرة ثورة البيانات، وضمّت عدة شخصيات من قطاع الذكاء الاصطناعي من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمناقشة وإيجاد الحلول حول تحديات العالم الحقيقي. وأتت هذه المبادرة برعاية ودعم المؤسسات الرائدة في السلطنة؛ لتخلق فرصة مثالية لفريق عمل شركة التقنية المالية العالمية لتقديم تطبيق OM Pay"لمّة" لخبراء الصناعة والمشاركين فيها.

وأجرى فريق OM Pay"لمّة" تدريبًا رقميًا في أحد الأكشاك؛ لمعرفة الوقت الفعلي الذي يحتاجه المستخدم للتسجيل في التطبيق والاستمتاع بخدمات الدردشة والاتصال. وسيتم تطوير التطبيق ليشمل ميزات متعددة، وسيتم إعادة إطلاقه قريبًا مع واجهة محسنة وحلول دفع رقمية متطورة.

وتم اعتماد تطبيق OM Pay "لمّة" من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وتم إطلاقه رسميًا في شهر يناير من العام الجاري، وهو متوفر على أنظمة الآيفون والأندرويد. ويعد هذا التطبيق هو الأول من نوعه في السلطنة والمرخص للاتصالات الصوتية والمرئية مع وجود خاصية المحفظة الرئيسية OM Pay للقيام بحلول الدفع المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الاتصال عبر الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، حيث يمكن للمستخدمين التسجيل في تطبيق OM Pay "لمّة" بخطوات بسيطة تتمثل في مسح البطاقة الشخصية وتعبئة البيانات الأخرى.

ويستخدم تطبيق OM Pay"لمّة" تقنيات مبتكرة وناشئة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتوفير حلول الدفع الذكية، حيث يمكن للمستهلكين ذوي الحسابات البنكية المتعددة استخدام تطبيق واحد للقيام بأي معاملات مصرفية لحساباتهم، ويمكن للمستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك الاستفادة من شبكة OM Pay للوصول إلى عالم رقمي متطور ومتقدم، كما يمكن للتجار وأصحاب الأعمال استخدام تطبيق OM Pay للقيام بالمعاملات الرقمية، الأمر الذي سيساهم في تقليل الاعتماد على النقد، وزيادة قاعدة عملائهم. كما يمكن للمستخدمين إضافة بطاقاتهم وتحويل المبالغ في الدردشة، ويوفر التطبيق خيارات دفع متعددة مثل خاصية رموز الاستجابة السريعة (QR) وخاصية الاتصال قصير المدى (NFC)، وسيتم تطوير التطبيق ليضم مميزات عدة مثل التحويلات الدولية ودفع الفواتير وغيرها الكثير.

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- انتهى -