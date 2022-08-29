القاهرة : تستعد شركة التعمير والإسكان للمرافق، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة حياة كريمة، وذلك فى عدد من القرى بنحو 5 محافظات.

وأوضحت الشركة، أن المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى والمتمثلة فى مشروعات مرافق وبنية تحتية وصرف صحى وصيانة العقارات فى عدد من المحافظات تتخطى الـ 2.5 مليار جنيه.

وبما يتعلق بنسب تنفيذ المشروعات فى المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظتي الغربية وكفر الشيخ ، أوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء بنسبة 100٪؜ من الشبكات الخاصة بعدد 4 قرى بمحافظة الغربية وهي ، كفر غازي - كفر سنبو - شماره - كفر إسماعيل ، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات لقرية كفر حنون ل 95٪؜ ، وجارى تنفيذ أعمال المحطات والإنشاءات الخاصة بمحطات الصرف المياه بهذه القرى.

وأوضحت أنه بالنسبة لقرى محافظة كفر الشيخ ، وعددهم 7 قرى، وصلت نسبة الإنجاز لـ90٪؜ فى أعمال تنفيذ الشبكات والمطابق ، موضحا أن التكلفة التقديرية للأعمال تصل لـ 439 مليون جنيه.

وأضافت ، أن الشركة استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى المحدد التى تم إسنادها إليها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وكذلك شبكات مرافق قرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز، فيما تم الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر إسماعيل، بنفس المركز.

وأكدت الشركة أنه تم الانتهاء من نحو 90% من شبكات ومرافق كفر حنون، و 100% من كفر غازى، لافتة إلى أن شركة التعمير والإسكان، تعد من أوائل الشركات التى استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى المحدد بـ15 شهرا.

كما تتولى الشركة تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى تستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

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