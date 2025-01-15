دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS Development) عن افتتاح مركز مبيعاتها الجديد وصالة العرض الخاصة بها في مبنى "ذا صنرايز" (The Sunrise Building)، في منطقة الصفا، شارع الشيخ زايد في دبي. وقد شهد حفل الافتتاح حضور مستثمرين وشخصيات بارزة ووسطاء عقاريين، مما شكّل خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو ترسيخ مكانتها في سوق العقارات في دبي.

يمثل المركز وجهة متكاملة لعرض محفظة مشاريع شركة "إيه إم آي إس"، حيث يقدم رؤية شاملة تعكس إنجازات الشركة السابقة وطموحاتها المستقبلية. يفتح المركز أبوابه من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، ليكون وجهة رئيسية تجمع المستثمرين والعملاء والشركاء، موفراً لهم فرصة استثنائية لاستكشاف المشاريع الفاخرة التي تقدمها الشركة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتميزة.

وقال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم آي إس" للتطوير العقاري: "يشرفنا أن نقدم لشركائنا تجربة استثنائية تجسد الفخامة والتفرد التي تميز مشاريعنا. ومع استعدادنا لإطلاق مشروع جديد في الربع الأول من عام 2025، سيكون لمركز المبيعات الجديد دور أساسي في تعزيز العلاقات وترسيخ الثقة مع عملائنا وشركائنا."

تستهل "إيه إم آي إس" عام 2025 بإطلاق مجموعة من المشاريع الفريدة التي تعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة من خلال تقديم تصاميم داخلية استثنائية وتصميمات حصرية ووسائل راحة عالمية المستوى.

في عام 2024، أطلقت شركة "إيه إم آي إس" مشروع "وودلاند ريزيدنسز"، الذي بلغت قيمته 425 مليون درهم إماراتي والذي يقع داخل المنطقة 11 الحيوية في ميدان. وقد تم بيعه بالكامل في غضون أسبوع واحد من إطلاقه. يمتد المشروع على مساحة 220,000 قدم مربع قابلة للبيع، ليعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر عبر دمج التصاميم المبتكرة مع الحلول العملية المتكاملة. وشهد المشروع تعاوناً بين "إيه إم آي إس" و "لامينام" (Laminam) لتزويد كل فيلا بالأسطح التي تحمل العلامة التجارية "أوتوموبيلي لامبورغيني" (Automobili Lamborghini).

استكمالاً لمسيرتها، نجحت "إيه إم آي إس" للتطوير العقاري في الحصول على استثمار كبير من "صندوق آسيا والمحيط الهادئ ذات الرأس المال المتغيّر" (First APAC Fund VCC)، الذي يعد من أبرز صناديق الاستثمار في سنغافورة. في نوفمبر 2024، وقّع الصندوق مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي في شركة "إيه إم آي إس".

حول شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS)

"إيه إم آي إس" (AMIS) هي شركة تطوير عقاري ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تجمع المحفظة العقارية للشركة بين التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة الراقية والمواقع الرئيسية، مما يَعِد بتجربة معيشية راقية تتجاوز التوقعات.

www.amisdevelopment.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:

"كيل كومز" (Keel Comms)

+971 50 247 7647

support@keelcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات