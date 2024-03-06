الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الرائدة في معالجة عمليات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعاونها مع البحر الأحمر الدولية، شركة التطوير السياحي التي أشرفت على عدد من أفخم الوجهات السياحية وأكثرها طموحاً في العالم. ويتعاون الطرفان في إطار الشراكة لتعزيز تجربة الدفع على الإنترنت للمسافرين الدوليين والمحليين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني حلول دفع شاملة ومخصصة لتلبية احتياجات عملاء البحر الأحمر الدولية.

وتعمل أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال الشراكة على توسيع خدماتها الأساسية لتمكين مسافري البحر الأحمر الدولية من حجز عطلاتهم والدفع لها بكل سهولة عبر الإنترنت. وتلتزم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بتوفير تجارب آمنة ومريحة من خلال طرائق الدفع المبتكرة التي توفرها للعملاء، بدءاً من اللحظة التي يقررون فيها حجز إقامة في أي من وجهات البحر الأحمر الدولية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر جورج، المدير الإداري لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: "يسرنا دعم شركة البحر الأحمر الدولية وعملائها من خلال هذه الشراكة الجديدة، التي تتيح لنا تحسين تجربة الدفع للمسافرين بالاعتماد على حلولنا المبتكرة والمخصصة للمدفوعات. وتتكامل تقنياتنا في الدفع بصورة تامة وسلسة مع البنية التحتية لشركة البحر الأحمر الدولية، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى عروضها وموثوقيتها وسهولة استخدامها".

وتواصل أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني دعم الاقتصاد الرقمي للمملكة العربية السعودية وطموحها نحو مجتمع غير نقدي، من خلال تزويد القطاعات الناضجة، مثل التجزئة على الإنترنت، بحلول رقمية سهلة ومتعددة الاستخدامات. وتشكل هذه الشراكة مثالاً عن توجُّه أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لمواصلة التعاون مع شركات رائدة في قطاعات مختلفة، بهدف تمكين سكان المملكة والأعمال التجارية فيها. وتواصل الشركة الإسهام في تنويع القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى دعم قطاع السياحة والتراث.

وبهذا الصدد، قال الدكتور أحمد السحيلي، رئيس قطاع التقنية في شركة البحر الأحمر الدولية: "يسعدنا التعاون مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لتحقيق قفزة نوعية لنا ولعملائنا. ولطالما تمثلت رؤيتنا في توفير تجارب استثنائية للمسافرين إلى وجهاتنا، وتقرّبنا الشراكة من تحقيق هذا الهدف. ومن خلال التعاون مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، نضمن عمليات دفع مريحة وآمنة وفعالة لضيوفنا، ونساعد في تعزيز مشهد السياحة الفاخرة في المملكة العربية السعودية. وتَعد أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني العملاء بتجربة دفع هي الأفضل ضمن فئتها، بما يتناسب مع رحلة ضيوفنا في وجهاتنا الفخمة".

وتتضمن البحر الأحمر الدولية، شركة التطوير السياحي والإنشائي متعددة المشاريع، ثلاث وجهات رائدة عالمياً، وهي البحر الأحمر وأمالا وثول، التي تمتد مجتمعةً على مساحة أكثر من 32,000 كيلومتر مربع مع 79 فندقاً. ومهدت الشركة الطريق لنقلة تحويلية لمشهد السياحة في المملكة، لا سيما مع خطط الإعلان عن عدد كبير من المشاريع على الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وإلى جانب جهود البحر الأحمر الدولية لتجديد مشهد السياحة الفاخرة في المملكة، حرصت الشركة على توفير تجربة دفع لا تُضاهى عبر أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني وحلولها المتطورة في عالم المدفوعات. وتسهم هذه الشراكة في تحقيق مستقبل السياحة الفاخرة مع كل عملية دفع آمنة على الإنترنت.

وتوفر أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني المدفوعات على متاجر أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها Amazon.ae وAmazon.sa وAmazon.eg، فضلاً عن دعم عدد كبير من الأعمال التجارية والشركات في المنطقة. وتتوفر خدمات الشركة للأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان وقطر والكويت وعمان والبحرين.

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عن أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني

أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني شركة رائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الشركات ذات النشاطات التجارية عبر الإنترنت تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة. أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مصمّمة بشكل يسمح للشركات بتأسيس حضورها عبر الإنترنت وتعزيزه بفضل خدمات وحلول الدفع الرقمي الآمنة وسهلة الاستخدام؛ بما في ذلك تكنولوجيا الترميز، ونُظم الدفع المحلية، وخدمات مقدمة من جهات خارجية تتضمن أدوات كشف الاحتيال المتطورة، وخطط التقسيط مثل برنامج "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً" (Buy-Now-Pay-Later)، والمحافظ الرقمية، والإبلاغ عن واجهات برمجة التطبيقات لإعداد التقارير، بالإضافة إلى تقديم بيانات متطورة حول مدفوعات المستهلكين.

للمزيد من المعلومات حول أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، يرجى زيارة الرابط التاليpaymentservices.amazon.com ومتابعتنا على تويتر، وفيسبوك، ولينكدإن.

عن البحر الأحمر الدولية

البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

البحر الأحمر الدولية مطوّر عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حيًا على إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تمثل البحر الأحمر الدولية جزءًا هامًا من رؤية السعودية 2030 التي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ودعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحًا في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل البحر الأحمر و أمالا و منتجع ثول الخاص، هذا بالإضافة إلى إسناد أعمال تجديد مطار الوجه التي تركز على تجديد الصالة الحالية وتحسين البنية التحتية القائمة، حيث تقوم البحر الأحمر الدولية بإنشاء صالة دولية جديدة.

عبر محفظة مشاريعها، تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكارًا لتنفيذ المشاريع.

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سوزانا سعود

مديرة للعلاقات العامة

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